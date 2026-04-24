Fragmente de dronă au căzut în Galați, iar anexa unei gospodării și un stâlp de electricitate au fost avariate sâmbătă noaptea, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, anunță MApN.

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă o declarație prin care condamnă incidentul și vorbește despre nevoia înzestrării Armatei.

"Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească.

În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate.

Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO.

România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea.

Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni.

Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune.

Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial.

Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații", se arată în declarație.

Drona rusească căzută sâmbătă dimineață într-o gospodărie din municipiul Galați a fost detonată în jurul orei 14,20, într-o zonă de siguranță de lângă lacul Brateș, fiind oprită circulația autovehiculelor pe drumul național DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute înainte de detonarea controlată efectuată de către autorități, potrivit Agerpres.

"Detonarea controlată a încărcăturii a fost realizată în condiții de siguranță, fără a fi înregistrate incidente. Măsurile de protecție au fost ridicate, inclusiv măsurile privind restricționarea traficului rutier, iar persoanele evacuate revin la locuințe, cu excepția celor aflate în proximitatea locului unde dispozitivul s-a prăbușit, pentru continuarea cercetării la fața locului", au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați.



Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană de la Fetești. Zona în care au căzut resturile de dronă a fost evacuată pe o rază de 200 de metri, din cauza posibilității ca drona să aibă o încărcătură explozivă, relatează News.ro.

”În dimineața zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești”, anunță sâmbătă MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

”Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o țintă aflată la 1,5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloții au avut autorizare de angajare a dronelor. Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ținte până în zona localității Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii”, conform MApN.

Locuitorii din municipiul Galați au semnalat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

”Echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI se află la fața locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum și un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliția Română și militari din MApN”, relatează MApN.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

”Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național”, precizează Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului, în urma verificărilor efectuate la fața locului de către specialiști, a fost identificată o posibilă încărcătură explozivă atașată aparatului de zbor.



Distrigaz anunță întreruperea alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din zonă, 555 de clienți casnici și non-csnici fiind afectați.



”Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face după ce reprezentanții ISU și ai unităților de specialitate vor elimina eventualele riscuri legate de prăbușirea dronei”, transmite compania.

”În urma măsurilor dispuse pentru gestionarea incidentului din această dimineață, 217 persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată. Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât și cu sprijinul forțelor de intervenție, inclusiv Poliție și Jandarmerie. 11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanțe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), precum și cu ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.”, precizează IGSU.

Toate persoanele au fost transportate în siguranță în afara zonei de risc, iar cele peste 110 locuințe au rămas în supravegherea forțelor de ordine.

Parchetul General monitorizează situașța la granița cu Ucraina, anunță, sâmbătă, oficialii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).



„Cu privire la evenimentele petrecute în cursul zilei de astăzi, 25 aprilie 2026, respectiv incidentele provocate de atacurile cu drone ale forțelor ruse asupra unor obiective din Ucraina, (în proximitatea frontierei fluviale cu România), precizăm următoarele: Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Cristina Chiriac, a dispus monitorizarea situației din zonă, inclusiv a perimetrului afectat, în raza căruia au fost înregistrate distrugeri”, transmit oficialii instituției.



Potrivit acestora, conducerea PÎCCJ se află în permanentă legătură cu echipele specializate aflate la fața locului.



Ambasadorul rus va fi convocat la MAE sâmbătă.

”Din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu, Ambasadorul Federației Ruse la București va fi convocat astăzi la MAE ca urmare a prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene”, anunță MAE.

Conform MAE, Federația Rusă a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației.



”Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional. De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar și o încălcare a păcii și securității regionale și globale”, transmite MAE.



Premierul Ilie Bolojan a scris pe Facebook faptul că "o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie", iar în urma incidentului a discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare.

"Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților. Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni. Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic", a spus premierul.



El a adăugat că "evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale".

"Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă", a conchis prim-ministrul.