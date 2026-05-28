O dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din municipiul Galați

Ce transmite ISU: drona a explodat, potrivit SRI prezenți acolo. Un apartament la etajul 10 a luat foc. 70 persoane, evacuate. Fără răniți major.

Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136. pic.twitter.com/nL7dgJUWzw — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

UPDATE 2: În municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. A urmat o explozie și incendiu la etajul 10. Au fost evacuate 70 persoane.



Din cercetările SRI la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat - transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.



Ce transmite Ministerul Afacerilor Interne:



UPDATE 1 Două persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri medicale la fața locului. Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone. Incendiul a fost lichidat. De asemenea, echipa de cercetare, specializată în explozii, formată din polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, din cadrul IGPR, este în drum spre locul intervenției.

La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat. Până în acest moment, nu au fost identificate victime.

Misiunea este în dinamica, urmând să revenim cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile.

