Oana Țoiu a discutat cu viceprim-ministrul pentru reintegrare al R. Moldova despre Transnistria

Ministra de externe, Oana Țoiu, a avut joi o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru reintegrare al R. Moldova, Valeriu Chiveri.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Valeriu Chiveri, s-a aflat la București, în perioada 9-10 martie 2026. Vizita se înscrie în cadrul coordonării dintre România și Republica Moldova pe teme de securitate regională.

Oana Țoiu a reiterat susținerea României pentru o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a problemei transnistrene, cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute internațional.

Totodată, ea a subliniat că acest proces nu trebuie să afecteze în vreun fel parcursul de integrare europeană a Republicii Moldova, potrivit unui comunicat MAE.

Oficialul român a exprimat aprecieri pentru abordarea "responsabilă și echilibrată" a autorităților de la Chișinău în gestionarea temelor complexe legate de reglementarea transnistreană, într-un context regional marcat de provocări multiple.

Oana Țoiu a salutat continuarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol în formatul „1+1”, în vederea soluționării problemelor care afectează direct cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului

Șefa diplomației a arătat că România susține pe deplin abordarea Republicii Moldova de promovare a reintegrării regiunii prin măsuri menite să asigure convergența în plan juridic, economic și social, măsuri care au fost primite cu interes și receptivitate de locuitorii din stânga Nistrului.

Potrivit MAE, ea a subliniat că procesul de reintegrare implică și democratizarea regiunii transnistrene, precum și garantarea respectării drepturilor omului, inclusiv a dreptului la educație în limba maternă, în concordanță cu cadrul constituțional al Republicii Moldova care stabilește limba română ca limbă oficială a statului.