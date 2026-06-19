Orașele mici din Polonia sunt în declin: Ar putea fi revitalizate?

Orașele poloneze mici se golesc, dar în loc să se încerce o inversare o tendinței demografice probabil ireversibilă, ar putea să fie transformată într-un avantaj și să devină unele dintre cele mai dorite locuri de locuit.

Pentru majoritatea oamenilor, sintagma „criză demografică” aduce imediat în minte politicienii care încearcă să-i convingă pe cetățeni să aibă mai mulți copii. De obicei, aici se termină discuția. Realitatea, însă, este mult mai complexă - și mult mai interesantă. În loc să ne întrebăm cum să inversăm în mod magic tendințele demografice, ar trebui să ne punem o altă întrebare: cum poate o regiune care se micșorează să rămână permanent un loc minunat de trăit?

Această întrebare a fost abordată recent de Marc Bournisien de Valmont, expert la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul unei conferințe organizate de Fundația Mission Possible. Diagnosticul său, deși bazat pe date concrete, este departe de a fi alarmist. Mai degrabă, servește drept ghid de supraviețuire pentru administrațiile locale care trebuie să renunțe la ideea adânc înrădăcinată că creșterea va continua la nesfârșit, scrie FocusEurope.pl.

Iluzia creșterii și o realitate dură pentru Polonia rurală

Pentru a înțelege amploarea provocării, merită să ne uităm la situația din Polonia. Statisticile sunt sumbre. Peste 80% dintre municipalitățile rurale mici, cu mai puțin de 5.000 de locuitori, pierd populație.

Cercetările efectuate de Fundația pentru Sprijinirea Democrației Locale arată că oficialii administrației locale recunosc deschis această tendință: comunitățile lor pierd locuitori de ani de zile. Pentru mai mult de 80% dintre ele, depopularea este acum cea mai mare provocare la adresa guvernării.

Situația este deosebit de dramatică în orașele mici periferice, inclusiv în unele situate în regiuni de coastă sau montane altfel atractive. În anumite municipalități, rata fertilității a scăzut sub 0,7. În termeni demografici, aceasta echivalează cu o condamnare pe termen lung: în doar două generații, unele dintre aceste locuri ar putea dispărea efectiv de pe hartă.

Problema este că o scădere de 50% a populației nu se traduce într-o reducere de 50% a costurilor. Dimpotrivă. Drumurile, rețelele de apă, școlile și sistemele de transport public trebuie încă întreținute, dar povara este purtată de un număr din ce în ce mai mic de contribuabili. Costurile pe cap de locuitor cresc brusc, punând o presiune tot mai mare asupra bugetelor locale.

Prăpastia politicilor publice

După cum subliniază Marc Bournisien de Valmont, acest fenomen este departe de a fi specific Poloniei. Țările OCDE - inclusiv unele dintre cele mai avansate economii ale lumii, de la Europa de Vest până la #FlanculEstic al Uniunii Europene - se confruntă cu provocări similare de ani de zile. Conform proiecțiilor actuale, se așteaptă ca paisprezece state membre OCDE să înregistreze un declin permanent al populației până în 2060.

Polonia ocupă o poziție oarecum unică. Un declin al populației de 1,1% între 2001 și 2022 pare relativ modest în comparație cu pierderile dramatice înregistrate în țări precum Lituania, Letonia sau Japonia. Ceea ce diferențiază Polonia, însă, este amploarea disparităților sale teritoriale. Acestea sunt determinate mai puțin de îmbătrânirea în sine și mai mult de migrația internă. O mână de zone metropolitane în expansiune continuă să atragă tineri, în timp ce o mare parte din restul țării pierde constant locuitori. Drept urmare, aproape trei sferturi din regiunile poloneze se micșorează din cauza emigrației.

Pentru a descrie acest proces, expertul OCDE a introdus un concept cheie: „prăpastia politicilor publice”. Municipalitățile rareori se prăbușesc peste noapte pentru că pierd locuitori. În schimb, se confruntă cu probleme serioase atunci când declinul demografic devine permanent, în timp ce autoritățile locale continuă să planifice un viitor mitic de creștere fără sfârșit.

Extinderea infrastructurii, încercarea disperată de a atrage investitori externi cu orice preț sau menținerea fiecărei clădiri publice indiferent de cererea reală sunt strategii care nu mai funcționează într-o eră a contracției demografice. În loc să se întrebe: „Cum creștem din nou?”, administrațiile locale ar trebui să pună o altă întrebare: „Cum asigurăm prosperitate și servicii de înaltă calitate pentru o populație mai mică?”

Asistență medicală fără spitale

Adaptarea la această nouă realitate necesită o regândire completă a serviciilor publice. Modelul tradițional - în care pacienții călătoresc la o clinică sau un spital central - se deteriorează atunci când populațiile îmbătrânesc, devin mai dispersate și mai puțin mobile.

Bournisien de Valmont prezintă exemple din întreaga lume. În Finlanda, platforma digitală de sănătate OULU permite locuitorilor să își gestioneze numeroase nevoi medicale online. În regiunile îndepărtate și îmbătrânite din Japonia, cum ar fi satul Kawakami, furnizorii de servicii medicale au inversat modelul tradițional: în loc ca pacienții să călătorească la medici, clinicile mobile și echipele medicale vizitează în mod regulat locuitorii, combinând tratamentul cu monitorizarea bunăstării lor mintale și sociale.

Franța a adoptat o abordare diferită prin dezvoltarea de centre de sănătate multidisciplinare care reunesc medici, asistente medicale și farmaciști sub un singur acoperiș. Acest model îmbunătățește accesul la îngrijire, reducând în același timp epuizarea profesională în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății din zonele rurale.

Este probabil ca educația să se confrunte cu o transformare similară. În Polonia, închiderea școlilor rămâne sensibilă din punct de vedere politic și adesea stârnește o opoziție locală acerbă. Finlanda oferă un exemplu diferit. Acolo, consolidarea școlilor a fost realizată prin consultare publică extinsă și transparență. Fostele clădiri școlare au fost rapid reutilizate în centre comunitare și spații comune pentru locuitorii locali. Deși schimbările de infrastructură sunt inevitabil dureroase, ele devin mult mai acceptabile atunci când încrederea socială este menținută pe tot parcursul procesului.

Economia oamenilor în vârstă și ascensiunea regiunilor rurale inteligente

O societate prietenoasă cu persoanele în vârstă înseamnă mult mai mult decât rampe pentru scaune cu rotile și trotuare accesibile. Necesită o abordare cuprinzătoare a vieții de zi cu zi. În Hadong, Coreea de Sud, unde aproape jumătate din populație are peste 65 de ani, autoritățile locale au eliminat rutele de autobuz subutilizate și neprofitabile și le-au înlocuit cu servicii flexibile de transport la cerere. Rezultatul a fost timpi de așteptare mai scurți și, mai important, o mai mare independență pentru locuitorii mai în vârstă.

Suedia oferă un alt exemplu despre cum îmbătrânirea poate fi transformată într-o oportunitate, mai degrabă decât într-o povară. Pe insula Gotland, incubatoarele de antreprenoriat implică activ profesioniști din domeniul afacerilor pensionari ca mentori pentru tinerii fondatori de startup-uri. Luxemburgul a adoptat o filozofie similară prin programul său „Super Senior”, în care locuitorii mai în vârstă îi ajută pe copii cu temele și activitățile educaționale. Astfel de inițiative combat izolarea socială în rândul seniorilor, sprijinind în același timp generațiile mai tinere.

O populație în scădere poate crea, de asemenea, oportunități neașteptate pentru transformarea mediului. Zonele care se confruntă cu declin demografic dobândesc posibilități unice pentru restaurarea ecologică, dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă la scară largă și reducerea extinderii urbane.

Regiunea spaniolă Castilia și León, unul dintre cele mai puțin populate teritorii din Europa, a îmbrățișat această provocare transformându-se într-un „teritoriu rural inteligent”. Senzori avansați sunt utilizați pentru a optimiza colectarea deșeurilor, iluminatul public și alte servicii municipale. Mai puțini locuitori nu înseamnă neapărat mai puțină dezvoltare; dimpotrivă, este nevoie de tehnologii mai inteligente și de o guvernare mai eficientă.

Sfârșitul egoismului municipal

Toate aceste soluții inovatoare se lovesc în cele din urmă de un obstacol fundamental: granițele administrative. Schimbările demografice nu recunosc unde se termină o municipalitate și unde începe alta. Oamenii locuiesc, lucrează, studiază și primesc asistență medicală adesea în jurisdicții complet diferite. Cu toate acestea, administrațiile locale continuă să încerce să rezolve singure provocări din ce în ce mai complexe, concurând adesea cu municipalitățile vecine, în loc să coopereze cu acestea.

Potrivit expertului OCDE, comunitățile mici au șanse mici de succes fără cooperare intercomunitară. Strategia națională a Italiei pentru zonele interioare oferă un exemplu frapant. Programul obligă efectiv municipalitățile să colaboreze, condiționând finanțarea guvernamentală de crearea unor strategii comune de dezvoltare teritorială cu comunitățile vecine.

Finlanda a dezvoltat rețele de colaborare similare prin Kuntaliitto, Asociația Autorităților Locale și Regionale Finlandeze. Luarea eficientă a deciziilor necesită, de asemenea, date mai bune. În Republica Cehă, sistemul AGIS permite liderilor locali să vizualizeze informații interconectate privind infrastructura, educația și asistența medicală pe teritorii mai largi, permițând o planificare mai coordonată.

În cele din urmă, succesul în următoarele decenii nu va fi măsurat prin numărul de noi locuitori pe care o municipalitate reușește să-i atragă. Se va măsura în funcție de capacitatea comunităților locale de a oferi o calitate ridicată a vieții, un sentiment de apartenență și un mediu sigur și verde pentru oamenii care rămân.

Schimbarea demografică este o realitate. Alegerea constă în modul în care reacționăm la ea. O putem privi ca un declin lent sau o putem trata ca pe o oportunitate de a reinventa orașele, satele și regiunile noastre pentru o nouă eră.