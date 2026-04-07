Orban se visează șoarecele lui Putin

Vicepreședintele american JD Vance a sosit la Budapesta marți, înaintea alegerilor parlamentare, în ziua în care o transcriere verificată de Bloomberg arată slugărnicia lui Viktor Orban față de președintele rus Vladimir Putin.

Vance, însoțit de soția sa, a fost primit de ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, potrivit publicației maghiare 24.hu. Szijjártó a descris vizita ca fiind începutul unei „epoci de aur” în relațiile dintre Budapesta și Washington într-o declarație video publicată pe Facebook.

Apoi, vicepreședintele american s-a întâlnit cu premierul Viktor Orban, iar cei doi au susținut o conferință comună de presă.

Cei doi au acuzat Ucraina că s-a implicat în alegerile din SUA și Ungaria.

Conversație telefonică Orban-Putin

Într-o convorbire telefonică din 17 octombrie 2025, Orban i-a spus lui Putin că este gata să-l ajute „în orice fel”, comparându-se cu un „șoarece” care ajută un „leu”, conform transcrierii verificate de Bloomberg.

„Prietenia noastră a atins un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice fel”, a spus Orban. „În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră.”

În timpul apelului, Orban s-a oferit, de asemenea, să ajute la organizarea unui posibil summit între Rusia și Statele Unite la Budapesta, scrie Kyiv Post.

Propunerea a fost ulterior discutată cu președintele american Donald Trump, dar nu s-a concretizat.

Putin a lăudat poziția „independentă și flexibilă” a Ungariei față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, conform transcrierii.

Transcrierea apare după ce informații recente arată o comunicare strânsă între oficialii maghiari și ruși pe teme UE, inclusiv politica de sancțiuni. Șeful diplomației de la Budapesta a recunoscut că-și suna omologul rus Serghei Lavrov în timpul reuniunilor Consiliului pentru a-l informa în legătură cu decizii de la Bruxelles carea vizau Rusia.

