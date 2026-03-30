Orban și-a schimbat mașina, călătorește într-un vehicul blindat din cauza ucrainenilor

Viktor Orban și-a înlocuit microbuzul de serviciu cu un vehicul blindat din motive de securitate; premierul ungar a justificat schimbarea cu amenințările lansate la adresa sa din partea ucrainenilor.

Viktor Orbán a vorbit în podcastul lui Dopeman (numele de scenă al lui László Pityinger) despre faptul că în ultima perioadă s-a deplasat cu măsuri de securitate sporite.

Decizia a fost luată în urma unor declarații venite din Ucraina: președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat recent vehement pe premierul ungar din cauza blocării fondurilor UE destinate Ucrainei, iar un general de informații ucrainean în retragere, Hrihori Omelcenko, i-a amenințat pe premier și familia sa cu consecințe directe și "karma", amintește index.hu.

Viktor Orbán a preferat microbuzele Volkswagen Multivan în locul limuzinelor prezidențiale clasice încă de la sfârșitul anilor 1990. Interiorul microbuzului era adecvat pentru desfășurarea negocierilor în timpul călătoriei și a devenit o marcă distinctivă a premierului în ultimele decenii.

Flota operată de Centrul pentru Combaterea Terorismului (TEK) a fost acum extinsă cu o mașină blindată cu capacități speciale de protecție în imediata apropiere a premierului.În orice caz, faptul că Viktor Orbán a purtat o ținută în timpul dialogului cu Dopeman care amintea de America anilor 1930, a provocat multe controverse pe rețelele de socializare, inclusiv în secțiunea care simpatizează cu opoziția.

Pe lângă schimbarea tehnologiei de securitate, în podcast a fost vorba și despre construirea fabricii BYD din Seghedin, ascensiunea tehnologiei chineze și chestiuni de politică externă privind prețurile energiei și conflictul din Orientul Mijlociu.

