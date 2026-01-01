Judecătorii CCR au respins joi obiecția de neconstituționalitate ridicată de partidele extremiste referitoare la Legea de aprobare a OUG privind programul SAFE.

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Curtea Constituțională a transmis printr-un comunicat că a stabilit că adoptarea printr-o ordonanță de urgență a unui "pachet de măsuri legislative” care vizează punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) în vederea accesării și folosirii împrumuturilor destinate achizițiilor publice de apărare, modificarea regimului unor componente de finanțare din Planul național de redresare și reziliență (PNRR), consolidarea capacității administrative la nivel local prin reglementări aduse regimului juridic al autorităților administrației publice locale, aleșilor locali, funcției publice și altor modificări ale Codului administrativ, precum și derogări în materia legislației achizițiilor publice, pentru anul 2026, nu contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art.1 alin.(3) privind statul de drept, art.1 alin.(4) privind principiul separației și echilibrului puterilor în cadrul democrației constituționale, art.1 alin.(5) privind principiul legalității, art.61 alin.(1) privind rolul Parlamentului, art.111 - Informarea Parlamentului, art.115 alin.(4) și (6) privind condițiile de adoptare a ordonanțelor de urgență ale Guvernului, art.120 privind principiile de bază ale administrației publice locale, art.121 - Autorități comunale și orășenești, art.138 - Bugetul public național și art.148 alin.(2) și (4) privind integrarea în Uniunea Europeană.

Cu privire la criticile de neconstituționalitate vizând procedura de adoptare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2026, formulate în legătură cu încălcarea dispozițiilor constituționale cuprinse în art.1 alin.(5), și a art.115 alin.(4) și (6), art.120 și art.121 din Constituție, Curtea a constatat că:

- Guvernul a identificat în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2026 situațiile extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și a motivat urgența legiferării, adoptarea fiind justificată de scopurile legitime asumate de Guvern la nivelul anului 2026 cu privire la instrumentele de finanțare europene, precum: (i) maximizarea absorbției fondurilor europene alocate prin Planul național de redresare și reziliență al României (PNRR) și Instrumentul "Acțiunea pentru securitatea Europei"(SAFE), (ii) sincronizarea calendarului și a măsurilor corelative în termenele stabilite la nivel european, (iii) consolidarea capacității administrative la nivel local prin eliminarea unor riscuri punctuale care determină blocaje de natură administrativă la nivelul unor UAT/comune sau la nivelul unor consilii locale/județene, pentru a putea implementa componentele finale ale PNRR, precum și noul instrument financiar SAFE, în aceeași perioadă de referință (anul 2026);

- atribuirea de competențe extinse de coordonare, negociere, propunere, modificare și implementare a Planului SAFE anumitor instituții fundamentale ale statului nu poate fi circumscrisă noțiunii de „afectare”, în sens negativ, al regimului acestora;

- întrucât unitățile administrativ-teritoriale sunt actori esențiali în implementarea PNRR (în special la componentele cu beneficiari locali: infrastructură, educație, renovare, servicii publice) și, indirect, în implementarea proiectelor SAFE care privesc infrastructura rutieră de interes național (exproprieri, avize, urbanism, utilități), măsurile reglementate la art.IV-V, într-o perspectivă funcțională, sunt măsuri de întărire a „infrastructurii administrative” comune atât PNRR, cât și SAFE, iar ordonanța criticată intervine pe toate verigile aceluiași lanț cauzal: finanțare UE – cadre naționale de implementare – capacitate funcțională administrativă.

Cu privire la criticile de neconstituționalitate formulate în legătură cu încălcarea dispozițiilor constituționale cuprinse în art.1 alin.(3), (4) și (5) din perspectiva criticilor privind lipsa de unitate și coerență a reglementării, Curtea a constatat că:

- potrivit jurisprudenței sale, un act normativ poate cuprinde reglementări din alte materii conexe, în măsura în care sunt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act. Or, toate dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului 21/2026 se subsumează unui unic obiectiv legitim: prevenirea pierderii fondurilor europene și a blocajelor instituționale administrative într-un interval temporal limitat.

Cu privire la criticile de neconstituționalitate formulate în legătură cu încălcarea dispozițiilor art.61 alin.(1), art.111, art.138 și art.148 din Constituție, Curtea a constatat că:

- instituirea unui control parlamentar exercitat prin comisiile reunite ale celor două Camere are rolul de a imprima celeritate procedurii specifice, reglementate în domeniul specializat al proiectelor propuse în cadrul instrumentului de finanțare SAFE și nu semnifică diminuarea rolului constituțional al Parlamentului;- adoptarea unor măsuri de punere în aplicare a unui Regulament al Uniunii Europene este în deplin acord cu dispozițiile art.148 din Constituție privind integrarea în Uniunea Europeană.



Decizia este definitivă și general obligatorie.



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"Obiecția de neconstituționalitate a Legiiprivind aprobarea Ordonanței de urgență aGuvernului nr.21/2026 pentru modificarea șicompletarea Ordonanței de urgență aGuvernului nr.62/2005 privind măsurile depunere în aplicare a Regulamentului (UE)2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 deinstituirea Instrumentului „Acțiunea pentrusecuritatea Europei" – SAFE - princonsolidarea industriei europene de apărare,precum și pentru modificarea și completareaunor acte normative, obiecție formulată dedeputați aparținând unor grupuri parlamentaredin Camera Deputaților și de către deputațineafiliați - respinsa cu majoritate de voturi", a transmis CCR.

Reamintim că de zeci de deputați din AUR, SOS România și PACE, precum și de deputați neafiliați au atacat la CCR Legea de aprobare a modificărilor aduse OUG privind instituirea Instrumentului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Pe 10 iunie, CCR ar trebui să judece și cererea de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, după ce șeful Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, a depus o cerere în acest sens.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, o problemă o constituie "adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată".

A doua conduită pe care Sorin Grindeanu o prezintă este "reglementarea prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluții legislative care se aflau deja în procedură parlamentară - în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a ședințelor plenului la Camera Deputaților și, respectiv, la Senat - transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituțional și prin nesocotirea, în același timp, a obligației de loialitate constituțională față de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a țării".

"Odată cu soluționarea conflictului juridic de natură constituțională, apreciem că este necesar să se dispună conduita la care autoritățile publice implicate trebuie să se conformeze pentru a fi respectate prevederile constituționale", se arată în cerere.

"Problema de drept ce trebuie dezlegată de Curtea Constituțională vizează posibilitatea Guvernului demis prin moțiune de cenzură de a adopta și publica o ordonanță de urgență cu conținut legislativ substanțial - care nu constituie un act de administrare curentă -, dar mai cu seamă posibilitatea de a reglementa prin ordonanță de urgență materii care se aflau deja în procedura legislativă a Parlamentului, prin proiecte de lege și propuneri legislative înregistrate și în curs de dezbatere la cele două Camere sau chiar pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaților", menționează sesizarea la CCR.

De asemenea, "Curtea Constituțională urmează să constate, totodată, că adoptarea și publicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 în intervalul 5-8 mai 2026 - după adoptarea moțiunii de cenzură la data de 5 mai 2026 - a constituit un abuz de drept public, prin care Guvernul, deși lipsit de mandatul democratic și de legitimitate constituțională, a continuat să exercite prerogative de legiferare primară, substituindu-se Parlamentului în domenii care se aflau deja pe agenda legislativă a acestuia".

Potrivit președintelui Camerei Deputaților, prin adoptarea și publicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 în condițiile menționate, funcționarea Parlamentului României ca unică autoritate legiuitoare a țării este afectată în mod direct și concret, prin cel puțin două consecințe distincte:"Pe de o parte, publicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026 produce efecte juridice imediate, devenind obligatorie pe întreg teritoriul României, ceea ce echivalează cu deturnarea, de la destinația lor constituțională, a mecanismelor de dezbatere parlamentară în curs, golind de conținut efortul legislativ parlamentar depus anterior în legătură cu materiile reglementate prin ordonanță", se arată în sesizare.

Pe de altă parte, continuarea procedurilor parlamentare în legătură cu inițiativele legislative aflate pe rolul Parlamentului devine lipsită de finalitate practică, întrucât, în absența constatării conflictului juridic de natură constituțională, Parlamentul se află în situația de a dezbate și adopta legi privind materii deja reglementate prin actul normativ al unui Guvern demis, fapt care creează incertitudine normativă, insecuritate juridică și încalcă principiul economiei de mijloace legislative.

"Față de considerentele expuse, apreciem că cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României și Guvernul României este admisibilă", spune Sorin Grindeanu în document.

Președintele Camerei Deputaților solicită Curții Constituționale să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2026, cu depășirea limitelor constituționale ale prerogativei de legiferare delegată prevăzute de art. 110 alin. (4) și art. 115 din Constituția României, republicată, și cu nesocotirea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării, consacrat de art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală.

De asemenea, CCR trebuie să stabilească conduita de urmat de autoritățile publice implicate în vederea restabilirii ordinii constituționale, în sensul constatării că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligarea Guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară atât timp cât exercită atribuțiile în regim de administrare curentă a treburilor publice, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție și recunoașterea dreptului Parlamentului de a-și continua procedurile legislative în curs în privința materiilor reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026, nestânjenit de efectele unui act normativ adoptat cu încălcarea Legiifundamentale.

Ordonanța privind programul SAFE a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului, motivul constituindu-l încălcarea obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un Guvern demis.

