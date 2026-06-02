OSCE: 43 de state au prezentat declarații de sprijin și solidaritate cu România

43 de state participante la reuniunea OSCE de marți și-au exprimat sprijinul și solidaritatea față de România, după incidentul cu dronă de la Galați, de săptămâna trecută, anunță MAE.

La initiativa României, 14 state participante ale OSCE, membre ale grupurilor București 9 (B9) și Nordic-Baltic 8 (NB8), au solicitat o reuniune extraordinară comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și Consiliului Permanent de la nivelul OSCE, pentru a discuta implicațiile asupra securității regionale, ale încălcării spațiului aerian național al României din noaptea de 28-29 mai 2026, care a dus la o explozie soldată cu rănirea unor civili și la pagube materiale în orașul Galați.

România a evidențiat la reuniunea de marți ”gravitatea deosebită” a incidentului, care a avut loc ca urmare a atacurilor Federației Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

”România a prezentat dovezi solide care demonstrează că responsabilitatea pentru acest incident aparține exclusiv Federației Ruse”, precizează MAE.

În cadrul reuniunii, 43 de state participante au prezentat ”declarații de sprijin și solidaritate cu România, exprimând compasiune față de victimele afectate” de acest eveniment.

Partenerii României au condamnat ”în termeni fermi conduita agresivă și iresponsabilă a Federației Ruse, care afectează securitatea întregii regiuni OSCE”.

În declarația comună (B9+NB8), sunt condamnate aceste incidente, arătându-se că acestea arată un model persistent de conduită iresponsabilă a Rusiei, care poartă întreaga responsabilitate atât pentru războiul său împotriva Ucrainei, cât și pentru aceste incidente care reprezintă o consecință directă a invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

La reuniune au fost ”respinse campaniile flagrante de dezinformare și intimidare ale Rusiei și exprimat angajamentul de a contracara activitățile maligne ale Rusiei, inclusiv amenințările cibernetice și acțiunile hibride ale acesteia”.