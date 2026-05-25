Péter Magyar a anunțat o reducere amplă a salariilor

Salariile premierului, miniștrilor, deputaților, primarilor și șefilor companiilor de stat vor fi diminuate radical, a anunțat premierul Péter Magyar.

Potrivit prim-ministrului, în conformitate cu noile reglementări, salariul de bază al premierului va fi de 2,3 milioane de forinți brut (33.700 lei), ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din indemnizația anterioară. La această sumă se adaugă salariul de bază de deputat, astfel salariul lunar al premierului ajunge la 3,8 milioane de forinți brut (55.700 lei). (Pentru comparație: salariul prim-ministrului anterior, inclusiv onorariul de deputat, depășea 7,8 milioane de forinți brut.)

Péter Magyar a subliniat, în același timp, că vor fi diminuate și venitul președintelui Republicii și bugetele membrilor parlamentului. Premierul a mai anunțat că din reducerile care afectează doar Parlamentul vor fi realizate economii pentru stat de aproximativ 50 de miliarde de forinți.

Reducerile salariale și restricțiile bugetare se aplică și șefilor companiilor de stat, precum și membrilor consiliilor de administrație și de supraveghere.Premierul a precizat: de la oficialii politici și de stat se așteaptă umanitate, autocontrol și smerenie în viitor. Din cauza dezvoltării cadrului juridic și transformării structurii, angajații guvernului și ministerelor nu vor pleca în concediu în perioada de vară, notează Infostart.hu.

Sursa: RADOR Radio România