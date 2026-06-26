Paradoxul politicii de coeziune: eliminarea decalajului dintre țări, nu în interiorul lor

Politica de coeziune a UE ar putea suferi schimbări profunde în anii următori. Dar cum a modelat aceasta țările de pe Flancul Estic al UE? Deși aceste țări au cunoscut o convergență economică remarcabilă, procesul nu s-a desfășurat în întregime așa cum s-a prevăzut inițial.

Negocierile privind cadrul financiar multianual (CFM) al UE au pus în mod tradițional contribuabilii neți împotriva beneficiarilor neți. În centrul disputei se află un dezacord fundamental cu privire la obiectivele bugetului UE.

Cele mai mari programe de cheltuieli au fost mult timp subvențiile agricole și politica de coeziune. Dorința așa-numitelor state membre frugale de a continua finanțarea acestor programe depinde în mare măsură dacă acestea oferă rezultate tangibile și contribuie la prioritățile europene mai ample.



Obiectivul principal al politicii de coeziune a UE este de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale dintre regiunile din Uniune - un obiectiv consacrat chiar de tratatele UE. Drept urmare, principalii beneficiari sunt țările al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor rămâne sub 90% din media UE.

Majoritatea acestor țări au aderat la UE în 2004, iar aderarea a marcat începutul unei perioade de creștere economică rapidă. Convergența economică a Poloniei cu Europa de Vest se numără printre cele mai notabile succese ale UE. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la aproximativ 51% din media UE în 2004 la aproximativ 80-81% în 2024-2025.

Lituania a înregistrat o creștere și mai impresionantă, PIB-ul pe cap de locuitor crescând de la aproximativ 50% la aproape 88% din media UE în aceeași perioadă. Tendințe similare pot fi observate în multe dintre noile state membre, deși creșterea s-a moderat în ultimii ani din cauza crizelor globale, a presiunilor inflaționiste și a cererii europene mai slabe.

Mai mulți factori au contribuit la acest progres. Accesul la piața unică a UE, integrarea în lanțurile valorice industriale europene și fluxurile substanțiale de investiții străine directe au jucat roluri importante. Însă finanțarea UE a fost un alt factor cheie.

Jumătate din creștere

Conform Raportului privind coeziunea al Comisiei Europene, mai mult de jumătate din creșterea PIB-ului în țările din Europa de Est între 2007 și 2020 poate fi atribuită politicii de coeziune a UE.

Estimările Institutului Economic Polonez sugerează că PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei în 2024 a fost cu aproximativ 40-42% mai mare decât ar fi fost fără aderarea la UE. În Bulgaria, modelarea macroeconomică indică faptul că PIB-ul real ar fi cu peste 10% mai mic fără fondurile structurale și de coeziune, subliniind rolul central al finanțării UE în dezvoltarea economică națională.

Economiștii letoni au ajuns la concluzii similare. ”PIB-ul Letoniei, datorită finanțării UE în perioada 2007-2025, a fost în medie cu 8,1% mai mare decât ar fi fost altfel”, spune Dr. Oļegs Krasnopjorovs, economist la Latvijas Banka.

Aceste cifre sugerează că politica de coeziune a fost o poveste de succes în multe dintre noile state membre. Cu toate acestea, acest succes nu a fost universal.

Deși Slovacia era considerată un lider regional în convergența economică în jurul anului 2010, acest lucru nu mai este valabil. Din 2017, țara a stagnat efectiv la aproximativ 70% din media UE, în ciuda faptului că a primit aproximativ 30 de miliarde de euro prin politica de coeziune de la aderarea la Uniune.

”Experiența a douăzeci de ani de apartenență confirmă că volumul fondurilor alocate nu garantează succesul. Calitatea instituțiilor, prioritățile strategice de investiții și un mediu de reglementare stabil joacă un rol decisiv”, a concluzionat Curtea Supremă de Audit a Slovaciei într-un raport recent.

Disparitățile regionale persistă

Deși politica de coeziune a ajutat țările să atingă convergența, performanța sa la nivel regional este considerabil mai slabă.

Multe dintre cele mai sărace regiuni continuă să rămână în urmă, în ciuda faptului că primesc finanțare substanțială din partea UE. În practică, convergența în cadrul granițelor naționale rămâne adesea limitată, ceea ce înseamnă că disparitățile regionale în raport cu media UE persistă.

România ilustrează bine acest paradox. Politica de coeziune a contribuit la reducerea decalajelor de infrastructură, dar adesea a consolidat centrele de creștere deja dinamice mai rapid decât regiunile periferice.

Drept urmare, mai multe regiuni din România rămân printre cele mai puțin dezvoltate din UE, în timp ce regiunea București-Ilfov a depășit în mod semnificativ restul țării.

Un model similar poate fi observat în Cehia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. În raport cu media UE, capitalele acestor state au devenit unele dintre cele mai bogate din Europa. În același timp, finanțarea din bugetul pentru coeziune a adâncit, în mod neintenționat, decalajul dintre centrele metropolitane prospere și regiunile periferice aflate în dificultate, contribuind la scăderea populației și la migrația către orașele mari.

Această tendință persistă în pofida faptului că aceste țări direcționează o parte semnificativă din fondurile de coeziune către regiunile mai puțin dezvoltate.

”Finanțarea UE în Letonia a fost direcționată cu un accent special pe creșterea regiunilor mai puțin dezvoltate”, notează Krasnopjorovs. Cu toate acestea, chiar dacă regiunea estică Latgale a primit mai multe fonduri pe cap de locuitor decât regiunea capitalei, aceasta rămâne zona cel mai puțin dezvoltată a Letoniei.

Polonia este unul dintre puținele cazuri care validează în linii mari rațiunea din spatele politicii de coeziune. Un exemplu deosebit de ilustrativ este Voievodatul Podlaskie din estul Poloniei, care și-a dezvoltat cu succes sectorul de procesare agroalimentară prin finanțare UE și acces la piața unică.

”Acum doisprezece ani, aceasta era considerată o regiune problematică; astăzi poate fi descrisă ca o poveste de succes”, spune Artur Nowak-Far, profesor de drept și economie la Școala de Economie din Varșovia.

De ce nu funcționează peste tot?

În discuțiile despre viitorul politicii de coeziune după 2027, conceptul de ”drept de ședere” a apărut din ce în ce mai mult. Argumentul este că succesul politicii de coeziune nu ar trebui măsurat doar prin creșterea PIB-ului, ci și prin posibilitatea ca oamenii să-și construiască un viitor viabil în regiunile lor de origine.

În realitate, însă, acest obiectiv rămâne evaziv. Exodul creierelor continuă să conducă la declinul demografic în regiunile mai puțin dezvoltate, accelerând în același timp migrația către marile centre urbane. Budapesta și zona sa metropolitană, de exemplu, au continuat să depășească restul Ungariei.

Din 2004, noile state membre au primit zeci de miliarde de euro din bugetul UE. De ce, atunci, a rămas neîndeplinit unul dintre obiectivele principale ale politicii de coeziune?

Răspunsul se află în mare parte la nivel național. În multe țări, implementarea fondurilor UE nu este concepută pentru a acorda prioritate proiectelor cu cel mai mare impact pe termen lung asupra dezvoltării regionale.

Poate cea mai răspândită problemă este tendința de a măsura succesul prin ratele de absorbție, mai degrabă decât prin rezultatele economice.

Presiunea de a angaja și cheltui fonduri înainte de sfârșitul ciclurilor bugetare scurtează adesea perioadele de planificare și implementare, reducând calitatea și impactul pe termen lung al proiectelor. Acest lucru creează stimulente pentru cheltuirea rapidă a banilor, mai degrabă decât strategică.

”Dacă cheltuim bani doar pentru că sunt disponibili în buget, aceasta este cea mai proastă abordare posibilă”, spune șeful Curții Supreme de Audit a Slovaciei.

Complexitatea administrativă și fragmentarea finanțării într-un număr mare de proiecte relativ mici limitează și mai mult eficacitatea investițiilor UE. Resursele sunt adesea distribuite prea puțin în loc să fie concentrate pe proiecte transformatoare cu semnificație națională sau regională.

Ciclurile politice joacă, de asemenea, un rol. Guvernele tind să favorizeze proiectele care produc rezultate vizibile înainte de următoarele alegeri, mai degrabă decât investițiile pe termen lung în educație, cercetare, inovare, digitalizare sau calitate instituțională.

Polonia iese din nou în evidență ca o excepție.

”Punctul cheie este că guvernele succesive au menținut continuitatea în implementarea proiectelor în curs, introducând în același timp propriile priorități de dezvoltare și abordări pentru alocarea fondurilor”, spune Nowak-Far.

Polonia oferă, de asemenea, o altă lecție care diferențiază țările de succes de cele mai puțin reușite: încrederea în autoritățile regionale.

Fondurile UE în Polonia au fost gestionate în mod tradițional în mod descentralizat. În timp ce Ministerul Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale asigură supravegherea generală, o parte substanțială a finanțării este canalizată prin programe operaționale regionale administrate de autoritățile regionale. Astăzi, aproximativ 44% din finanțarea pentru coeziune este gestionată prin programe regionale.

În schimb, gestionarea fondurilor UE în multe alte țări rămâne puternic centralizată în cadrul ministerelor situate în capitale.

În Ungaria, conceperea cererilor de finanțare și alocarea granturilor sunt controlate în mare măsură de ministerele guvernului central, lăsând autoritățile regionale și locale dependente de deciziile luate la Budapesta.

Slovacia prezintă un caz similar. Până în 2021, regiunile nu aveau alocări dedicate din fondurile UE și aproape nicio influență asupra deciziilor de finanțare. Acest lucru s-a schimbat în perioada actuală de programare, când aproape un sfert din alocarea națională a fost destinată instrumentelor integrate de dezvoltare teritorială.

Cu toate acestea, autoritățile regionale rămân nemulțumite. La ani de la lansarea programului, doar un număr limitat de proiecte au primit rambursări. Ministerele și-au păstrat puterea de a aproba, creând blocaje care continuă să încetinească implementarea.



Rezultate vizibile și sprijin public puternic



În ciuda deficiențelor sale, politica de coeziune rămâne unul dintre cele mai importante instrumente de dezvoltare disponibile pentru noile state membre.

În multe țări, aceasta finanțează o parte substanțială din toate investițiile publice. În timp ce finanțarea coeziunii reprezintă aproximativ o treime din investițiile publice în Cehia, cifra ajunge până la 80% în Slovacia și Bulgaria. Proiectele de dezvoltare regională, investițiile municipale și chiar inițiativele strategice majore depind adesea în mare măsură de sprijinul Uniunii Europene.

Consecințele devin vizibile atunci când finanțarea este întreruptă. În decembrie 2022, Uniunea Europeană a înghețat 55% din finanțarea de coeziune a Ungariei, alături de resursele Facilității de redresare și reziliență și alte câteva programe. Activitatea de investiții a scăzut în paralel, iar numeroase proiecte au fost amânate sau suspendate.

În întreaga regiune, finanțarea UE a sprijinit în principal dezvoltarea urbană, infrastructura de transport, proiectele de mediu, gestionarea apei și sistemele de tratare a deșeurilor. Acestea sunt, de asemenea, domeniile în care noile state membre au înregistrat unele dintre cele mai vizibile progrese de la aderarea la UE.

Deoarece aceste investiții sunt tangibile și utilizate pe scară largă în viața de zi cu zi, ele au avut un impact semnificativ asupra percepției publice asupra politicii de coeziune.

Chiar și partidele critice la adresa integrării europene susțin și promovează adesea proiecte finanțate de UE în regiunile pe care le guvernează.

Cazul finlandez

Relația Finlandei cu politica de coeziune a UE diferă semnificativ de cea a statelor membre mai sărace, care se bazează în mare măsură pe fondurile structurale ale blocului comunitar. Deși Helsinki contribuie net la bugetul UE și nu se califică pentru finanțarea tradițională a coeziunii, aceasta primește totuși sprijin prin intermediul unor instrumente precum Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European Plus (FSE+) și Fondul pentru o tranziție justă.

Pentru perioada bugetară 2021-2027, Finlandei i-au fost alocate 1,935 miliarde de euro din fondurile de dezvoltare ale UE.

Aceste resurse sunt direcționate în principal către reducerea disparităților regionale dintre sudul și vestul mai bogate ale Finlandei și regiunile sale mai puțin dezvoltate din est și nord.



Impactul proiectelor de dezvoltare regională finanțate de UE a fost vizibil, dar limitat. Creșterea economică în estul și nordul Finlandei a fost legată de inițiativele susținute de UE, însă disparitățile de lungă durată rămân.

”Nu s-a făcut o convergență completă, dar fondurile alocate au un efect puternic de menținere a regiunii economice și a posibilităților de afaceri prin dezvoltarea regională”, spune Ilari Havukainen, consilier pentru politica regională și structurală la Reprezentanța Permanentă a Finlandei pe lângă UE.

Spre deosebire de multe țări din Europa Centrală și de Est, unde politica de coeziune a finanțat eforturi de modernizare la scară largă, finanțarea UE în Finlanda este adesea văzută ca un instrument pentru conservarea activității economice în regiunile slab populate.

Potrivit cercetătorului Isak Vento, fondurile sunt utilizate în principal pentru proiecte de infrastructură, dezvoltarea turismului, educație, asistență medicală și servicii sociale. Rolul lor poate fi esențial pentru comunitățile locale.

”În unele regiuni, serviciile statului social depind de această finanțare”, spune Vento. În ultimii ani, însă, regiunile mai bogate din Finlanda de Sud și de Vest au început, de asemenea, să facă lobby pentru o cotă mai mare din resursele disponibile.

În ciuda amplorii investițiilor, politica de coeziune rămâne în mare parte absentă din dezbaterea politică din Finlanda. Vento a descris finanțarea structurală a UE ca fiind un ”lucru absolut tehnic” despre care ”niciun politician nu vorbește vreodată”. El adaugă: ”Când sunt mulți bani, politica și atenția îi urmează, dar acești bani nu par să atragă atenția publicului. Este atât de simplu și plictisitor: nimeni nu este interesat de construirea unui debarcader aleatoriu undeva”.

Acest lucru contrastează puternic cu câteva țări mai sărace, unde proiectele de infrastructură finanțate de UE apar adesea în mod proeminent în campaniile politice și în discursul public.

Finlanda vede politica de coeziune a UE în primul rând ca un instrument strategic de investiții, deși elementele de solidaritate rămân în dezbatere. De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Helsinki a susținut din ce în ce mai mult că rolul său de stat de frontieră al UE ar trebui să fie mai bine reflectat în viitoarele alocări de fonduri.



Atitudinile publicului față de finanțarea pentru coeziune sunt mixte, unii finlandezi considerând-o o acțiune caritabilă, iar alții o investiție valoroasă în dezvoltarea regională. În calitate de contribuitor net la bugetul UE, Finlanda susține o mai mare restricționare a cheltuielilor în următorul buget al UE, inclusiv posibile reduceri ale finanțării pentru coeziune. Cu toate acestea, potrivit lui Ilari Havukainen, Finlanda nu se numără printre cei mai puternici susținători ai reducerilor bugetare și continuă să considere politica de coeziune un instrument util, deși secundar, pentru dezvoltarea regională.

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Autori: Marián Koreň, Maya Bojinova, Cătălina Mihai, Dominika Machová, Tuukka Tuomasjukka, Ágoston Renczes, Andris Kārkluvalks, Justina Maciūnaitė, Aleksandra Krzysztoszek, Olga Jurkowska