Parlamentul trimite două deputate în SUA, la evenimente dedicate securității energetice

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat joi deplasarea deputatelor Alina Gorghiu (PNL) și Cristina Prună (USR), la două evenimente care au loc în SUA pe teme legate de securitatea energetică.

Astfel, din Delegația Adunării Parlamentare a NATO care va efectua în perioada 8–11 iunie o vizită de informare în Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. și Boston, cu accent pe securitatea energetică, inovație tehnologică și reziliența lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării, face parte deputat PNL Alina Gorghiu.

Potrivit unui memorandum intern al Camerei Deputaților, deplasarea face parte dintr-un program extins al Adunării Parlamentare a NATO, dedicat consolidării capacităților industriale de apărare și protecției tehnologiilor sensibile în contextul noilor riscuri globale.

Agenda include întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, ai mediului guvernamental american, ai sectorului privat și ai centrelor de analiză strategică. Discuțiile vor viza: securitatea energetică și materiile prime critice, protecția tehnologiilor de apărare, investițiile în industrie și inovare, sprijinul acordat Ucrainei, reziliența lanțurilor de aprovizionare.

Programul include sesiuni la instituții precum World Bank Group, Center for Strategic and International Studies, Amazon Web Services, RAND Corporation și Library of Congress.

Vizita este prezidată de baroneasa Denise Kingsmill și de Vincent Blondel, reunind aproximativ 40 de parlamentari din 18 state membre NATO.

Cea de-a doua deplasare vizează participarea la cel de-al 10-lea Forum Global de Energie, organizat în Statele Unite ale Americii, la Washington DC, în perioada 9–10 iunie.

Evenimentul este organizat de Atlantic Council și reunește factori de decizie guvernamentali, experți din industrie și reprezentanți ai societății civile, cu accent pe securitate energetică, inovare și competitivitate economică.

Temele principale ale forumului se concentrează pe provocările actuale ale sistemului energetic global, inclusiv: securitatea energetică și reziliența lanțurilor de aprovizionare, rolul energiei în context geopolitic volatil, impactul inteligenței artificiale asupra sectorului energetic, infrastructuri regionale și piețe de energie, accesibilitate, prețuri și stabilitatea rețelelor.

Din partea României va participa deputata USR Cristina Prună, iar acest eveniment are loc în contextul intensificării dezbaterilor globale privind tranziția energetică și securitatea aprovizionării cu energie.

În ambele cazuri, participarea a fost aprobată în cadrul Parlamentul României, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaților, în baza normelor interne privind acțiunile de relații externe.