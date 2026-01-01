Parlamentul ungar îngroapă planul lui Viktor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională

Noul guvern pro-european al lui Peter Magyar a accelerat abandonarea acestei proceduri, inițiată în timpul vizitei premierului israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta, notează lalibre.be.

Parlamentarii unguri, aleși în recentele alegeri, au votat cu o mare majoritate pentru abandonarea planului fostului prim-ministru Viktor Orban de a se retrage din Curtea Penală Internațională (CPI).

Dintre cei 199 de membri ai Parlamentului, 133 au votat pentru respingerea proiectului de lege care prevede retragerea din Statutul de la Roma, tratatul fondator al CPI, care urma să intre în vigoare pe 2 iunie, în timp ce 37 au votat împotrivă și 5 s-au abținut.

Prim-ministrul conservator pro-UE Peter Magyar, care a obținut o victorie covârșitoare la alegerile din aprilie, a introdus proiectul de lege luni și Parlamentul l-a adoptat printr-o procedură accelerată.

Președintele Tamas Sulyok, un aliat al lui Viktor Orban, trebuie să promulge legea.

Vineri, când guvernul ungar a anunțat că va anula procedura de retragere, organul legislativ al CPI a salutat-o ​​drept o "decizie importantă".

La putere timp de 16 ani, Viktor Orban a lansat procedura pe 3 aprilie 2025, când l-a primit pe aliatul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu, care face obiectul unui mandat de arestare din 2024 pentru crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA