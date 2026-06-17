Pentru prima dată avioanele F-16 bulgare participă la un exercițiu internațional

Acestea s-au antrenat deja împreună cu avioane maghiare Gripen.

Avioanele de vânătoare bulgare F-16 Block 70 au participat pentru prima dată la un exercițiu internațional. Până în acest moment, cele 8 avioane de vânătoare multirol achiziționate și primite din Statele Unite au fost acceptate din punct de vedere tehnic și de zbor, informează Sega.

Echipajele avioanelor bulgare F-16 Block 70 și MiG-29 și ale avioanelor maghiare JAS 39 Gripen au efectuat misiuni tactice comune în cadrul exercițiului Thracian Blade 2026, au anunțat Forțele Aeriene. Anunțul a fost însoțit de fotografii din timpul zborurilor.

Forțe și mijloace din Forțele Aeriene ale Bulgariei, Austriei, Belgiei, Slovaciei, Sloveniei, Serbiei, Ungariei și Elveției participă la exercițiul de zbor multinațional Thracian Blade 2026. Formațiuni din Forțele Terestre, Serviciul de Poliție Militară, Comandamentul Comun al Forțelor Speciale și Academia Medicală Militară sunt de asemenea implicate în implementarea misiunilor și sarcinilor comune.

Evenimentul include o demonstrație a capacităților de luptă de către participanții la exercițiu și o prezentare statică a echipamentelor de aviație bulgare și străine.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA