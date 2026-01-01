Peter Magyar: După încheierea războiului din Ucraina, întreaga UE se va întoarce la gazul rusesc

După încheierea războiului din Ucraina, s-ar putea ca întreaga Uniune Europeană să revină la gaze rusești mai ieftine a declarat premierul Péter Magyar într-un interviu publicat pe cotidianului polonez Rzeczpospolita.

La întrebarea privind importurile de gaze naturale și petrol rusești în Ungaria, Péter Magyar a declarat că "geografia a rămas neschimbată" și după victoria electorală a Partidului Tisza.

Națiunea maghiară a mandatat noul guvern pentru "diversificarea surselor de energie cât mai mult posibil", dar în același timp și pentru a lua în considerare și prețul materiilor prime.

Gazul lichefiat, care poate fi transportat prin Marea Baltică, apoi prin Polonia și Slovacia, este "semnificativ mai scump" decât cel provenit din România, Rusia sau Austria, a subliniat premierul.

"Desigur, vom începe negocierile și dorim să colaborăm", a adăugat oficialul ungar, care a mai spus că, în cadrul negocierilor de miercuri, omologul său polonez, Donald Tusk, a promis că "va face tot posibilul pentru a reduce prețul (gazelor), astfel încât oferta să fie cât mai competitivă posibil", dar rezultatul depinde și de piața gazelor.

Péter Magyar a precizat că dorește să construiască noi interconexiuni în scopul diversificării.

La întrebarea, dacă Ungaria "va înceta peste trei ani să mai cumpere gaze naturale și petrol rusesc", în conformitate cu politica UE, premierul a subliniat că, în opinia sa, politica UE "se va schimba mult după sfârșitul războiului (din Ucraina)", ceea ce "sperăm că se va întâmpla foarte repede".

Polonia și Ungaria trebuie să fie competitive, ceea ce presupune prețuri mai mici la energie, a subliniat Péter Magyar, menționând că este "foarte pragmatic" în această privință și pledează nu doar pentru transporturi sigure, ci și pentru prețuri mai mici.

Răspunzând la întrebarea repetată despre transporturile rusești, prim-ministrul a declarat că, după încheierea războiului, "întreaga UE va reveni la achiziționarea de gaze rusești, deoarece este mai ieftin și pentru că competitivitatea și geografia dictează acest lucru".

Referitor la planurile de politică internă, Péter Magyar a reiterat intenția sa de a modifica Constituția. "Vom face asta, poate în două săptămâni", a spus, adăugând că acesta este primul pas, după care șeful statului, președintele Curții Constituționale și Curții Supreme de Justiție "vor trebui trimiși departe".

La remarca, potrivit căreia instanțele din Polonia "nu au tras la răspundere guvernul anterior" până acum, Péter Magyar a declarat că acest lucru se datorează faptului că "aceiași oameni au rămas în Procuratu și la Curtea Constituțională", dar în Ungaria "se va întâmpla diferit".

"Desigur, independența sistemului judiciar trebuie păstrată, dar mai întâi trebuie înlăturate «marionetele», altfel nu vom atinge scopul, așa cum se poate vedea și în Polonia", a declarat Péter Magyar.

În legătură cu relațiile ungaro-ucrainene, el a subliniat dreptul Ucrainei de a-și păstra integritatea teritorială și independența, numind situația Ungariei în acest sens specială.

"Avem o minoritate maghiară în Ucraina, căreia îi lipsesc drepturile fundamentale" în domeniile limbii, culturii și autonomiei administrației locale, a subliniat oficialul ungare, care a menționat: Guvernul său este pregătit să "deschidă un nou capitol" în relațiile sale cu Ucraina odată ce problema drepturilor fundamentale va fi rezolvată. Aceasta este și o "condiție sine qua non" pentru ca Ungaria să sprijine deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE", a conchis prim-ministrul ungar.

Sursa: MTI/RADOR RADIO ROMÂNIA