Peter Magyar: Vrem să aducem acasă fondurile UE cuvenite ungurilor

Președintele Partidului Tisza, Péter Magyar, a relatat, pe rețelele sociale, că a avut mai multe consultări cu liderii Comisiei Europene, inclusiv în privința fondurilor europene înghețate.

În timpul consultărilor, viitorul premier ungar a evidențiat că "guvernul Tisza își începe activitatea cu o împuternicire și o responsabilitate fără precedent". El a adăugat că decizia cetățenilor ungari este o oportunitate uriașă pentru Ungaria, dar și pentru Europa.

"La consultări am precizat că mii de miliarde de la UE li se cuvin cetățenilor ungari. Fără fonduri UE, economia ungară nu poate fi relansată. Sursa UE nu este o donație, ci o compensare pentru banii plătiți de unguri către UE și pentru munca pe care țara noastră a depus-o pentru Europa", a declarat președintele Partidului Tisza, care a adăugat: la începutul discuțiilor a prezentat delegației angajamentele asumate de partidul său față de populația ungară.

Printre aceste angajamente a amintit de adoptarea unor măsuri anticorupție, aderarea Ungariei la Parchetul European, precum și restabilirea libertății și independenței sistemului judiciar, a presei și a învățământului superior.

"Intenționăm să îndeplinim în întregime aceste angajamente după ce vom prelua mandatul, precum și promisiunea noastră de a aduce acasă fondurile UE cuvenite ungurilor", a subliniat Péter Magyar, menționând, de asemenea, că au fost continuate consultările tehnice detaliate cu reprezentanți la cel mai înalt nivel profesional din partea viitorului guvern ungar.

"Acestea au fost negocieri foarte importante, primii pași ai unui proces complex, dar urgent", a afirmat Péter Magyar, care a precizat că există un acord deplin asupra unui lucru: "trebuie să înceapă o muncă reală pentru ca fondurile UE cuvenite poporului ungar să ajungă în sfârșit în Ungaria".

"Consecințele greșelilor și păcatelor guvernului aflat la sfârșit de mandat nu vor dispărea peste noapte. Dar nu căutăm scuze, ci soluții. Am făcut primii pași în direcția corectă", a adăugat președintele Partidului Tisza.

Péter Magyar a mai anunțat că a treia sa călătorie după depunerea jurământului de învestitură în funcția de premier îl va duce la Bruxelles, unde intenționează să încheie un acord politic cuprinzător cu liderii instituțiilor UE și ai statelor membre, "astfel încât cetățenii și companiile ungare să primească de la UE cât mai curând posibil resursele la care au dreptul".

"Poporul ungar a luat o decizie clară și decisivă pe 12 aprilie: locul Ungariei este în Europa", a subliniat în încheierea postării sale președintele Partidului Tisza, notează Hirado.hu.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA