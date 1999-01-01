Pistorius pregătește livrarea mai multor rachete Patriot pentru Ucraina

Ucraina ar putea primi un pachet extrem de necesar de rachete antiaeriene Patriot din Europa în următoarele săptămâni.

Conform informațiilor obținute de Spiegel, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius (SPD), a reușit să obțină aproximativ 30 dintre cele mai recente rachete PAC-3 Patriot de la mai mulți parteneri europeni. Alte cinci PAC-3, rachete de înaltă tehnologie, rare la nivel global, vor proveni de la Forțele Armate Germane.

Ministerul german al Apărării a confirmat livrarea planificată a noului pachet. Din motive de securitate, purtătorul de cuvânt a refuzat să specifice dimensiunea exactă a noului pachet sau când este programată livrarea acestuia către Ucraina.

Pistorius făcuse o propunere extrem de neobișnuită la o întâlnire a susținătorilor Ucrainei înainte de Conferința de Securitate de la München in februarie. Pistorius le-a propus națiunilor partenere ca Germania să furnizeze Ucrainei cinci rachete PAC-3 din stocurile Bundeswehr, dacă celelalte state vor furniza un total de 30 de rachete ghidate suplimentare. La acea vreme, mai multe națiuni, inclusiv Olanda, și-au asumat angajamente neobligatorii de a livra.

Inițiativa ministrului ilustrează cât de mare este nevoia Ucrainei de a avea sistemul de rachete Patriot. Până în prezent, sistemul american era considerat mai mult sau mai puțin singura sa apărare împotriva rachetelor balistice rusești. Acum, ucrainenii luptă în mare parte cu drone, folosind alte sisteme. Cu toate acestea, ei rămân dependenți de sistemele Patriot, furnizate de Occident, în special pentru protejarea instalațiilor electrice vitale și a capitalei.



Războiul din Orientul Mijlociu a exacerbat semnificativ situația. În urma atacurilor aeriene americano-israeliene care au început la sfârșitul lunii februarie, Iranul a atacat în mod repetat bazele americane din regiune, precum și țările vecine, cu rachete și drone. Experții estimează că în aceste atacuri au fost lansate câteva sute de rachete interceptoare Patriot; cea mai recentă variantă, PAC-3, costă până la patru milioane de euro pe unitate - și asta pentru un singur atac.

Cererea mare din Orientul Mijlociu provoacă o panică autentică în Ucraina. În timp ce SUA au încetat de mult să mai furnizeze arme Ucrainei, președintele Donald Trump a permis europenilor să cumpere pe sume substanțiale de la SUA și apoi să expedieze aceste sisteme către Ucraina. În prezent, însă, Statele Unite se luptă să își refacă propriile stocuri de sisteme de rachete Patriot.

Cele 35 de PAC-3 vor fi suficiente doar pentru o jumătate de lună. În cadrul Ministerului german al Apărării însă, nimeni nu își face iluzii că va mai urma o astfel de acțiune. Nu există cifre exacte despre numărul de rachete interceptoare de care are nevoie Ucraina. Dar ofițerii germani au primit o estimare aproximativă de la omologii lor: Ucraina consumă în medie 60 de rachete Patriot pe lună.

În ultimele zile, Guvernul german a subliniat în repetate rânduri că apărarea țării sale partenere este prioritatea principală a Berlinului și nu va fi trecută cu vederea, nici măcar în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării a subliniat că acest sprijin se extinde dincolo de rachetele Patriot, de care Ucraine are nevoie urgent. Germania va furniza Ucrainei "echipamente suplimentare de apărare aeriană, cum ar fi MANPADS, rachete ghidate AIM-9 și IRIS-T, precum și kituri de piese de schimb pentru Patriot și IRIS-T", a spus el. În plus, Germania va continua să sprijine dezvoltarea unui sistem ucrainean de apărare aeriană.

