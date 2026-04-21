Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare de prima instanță

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Fostul oligarh a refuzat să vină la pronunțarea sentinței, care a avut loc la Judecătoria Chișinău.

Plahotniuc a fost găsit vinovat de comiterea tuturor celor cinci capete de acuzare incriminate, printre care și infracțiunea de constituire și conducere a unei organizații criminale în perioada anilor 2009 - 2019.

El a creat și condus o organizație criminală care a comis mai multe infracțiuni, inclusiv de escrocherie și spălarea banilor, în special sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al R. Moldova cu ulterioara lor spălare, scrie Agora.md.

În perioada 2014–2015, Vlad Plahotniuc a organizat obținere frauduloasă de credite de la mai multe instituții bancare din R. Moldova, prin intermediul unor companii controlate prin persoane interpuse, cu implicarea organizației criminale conduse de Ilan Șor, cauzând prejudiciu material statului, în valoare de peste 39 de milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro. La aceasta, se adaugă dobânzi de peste 18 milioane de dolari și peste 1,6 milioane de euro. Suma va fi încasată din contul lui Plahotniuc.

Totodată, Plahotniuc a fost găsit vinovat pentru spălare de bani, infracțiune comisă de o organizație criminală, în perioada noiembrie 2014 - iunie 2015.

Plahotniuc trebuie să achite în beneficiul statului peste 57 de milioane de dolari și cinci milioane de euro.

Magistrații au mai decis menținerea arestului preventiv în privința lui Plahotniuc până la rămânerea definitivă a sentinței.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Centru.

Decizia este „vădit ilegală”, cu „o presiune enormă din partea politicului”, a reacționat avocatul Lucian Rogac, susținând că se va adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după epuizarea căilor de atac naționale.

