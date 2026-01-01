PNL: Condamnăm reacția anti-națională a liderilor PSD și AUR la actul de agresiune al Rusiei

PNL condamnă ferm acțiunea Rusiei cu efecte grave pe teritoriul României, generate de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați.

Partidul transmite printr-un comunicat de presă că acest incident necesită o abordare coordonată cu aliații României din NATO și din Uniunea Europeană.

"Condamnăm de asemenea reacția anti-națională a liderilor PSD și AUR, Sorin Grindeanu și George Simion, la actul de agresiune al Rusiei. Absența condamnării Rusiei de către Sorin Grindeanu și George Simion, precum și atacarea simultană a instituțiilor românești arată îngenuncherea acestor conduceri de partid în fața Moscovei și constituie o slăbire deliberată a poziției statului român", a spus PNL.

Liberalii reafirmă în acest context nevoia consolidării urgente a eforturilor de apărare a României, în special prin demararea cât mai rapidă a Programului SAFE.

"Reamintim că PSD și AUR au încercat și încearcă în continuare să blocheze Programul SAFE, subminând capacitatea de apărare a țării și servind astfel, în mod indirect, intereselor Rusiei. Cerem PSD și AUR să oprească imediat toate demersurile parlamentare sau de altă natură împotriva Programului SAFE România. Românii nu trebuie să uite nici faptul că noii aliați ai PSD, AUR, SOS și POT s-au opus legislației anti-dronă, deși realitatea demonstrează astăzi cât de necesare sunt instrumentele legale și tehnice care permit autorităților să protejeze populația și infrastructura națională împotriva unor astfel de riscuri", potrivit poziției formațiunii.

Din acest motiv, PNL atrage atenția din nou nocivitatea alianței de facto PSD-AUR, care afectează efortul de înzestrare militară a României și menajează interesele Rusiei în dauna intereselor noastre naționale.