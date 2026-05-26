Ministerul de externe al Poloniei a reacționat la cele mai recente amenințări ale Rusiei, subliniind că orice atac asupra reprezentanțelor diplomatice din Kiev va fi considerat un act deliberat și intenționat.

"Întrucât Rusia, așa cum susține, nu duce un război, ci o așa-numită operațiune militară specială, care, prin definiție, ar trebui să se limiteze la obiective militare, orice atac asupra altor tipuri de infrastructură, inclusiv asupra reprezentanțelor diplomatice, trebuie considerat un act neprietos. Prin urmare, orice atac asupra reprezentanțelor diplomatice poloneze va fi considerat un act intenționat și deliberat", se arată în comunicat.

MAE al Poloniei a subliniat că acțiunile Federației Ruse implică urmări juridice și internaționale grave și subminează, din nou, rolul acesteia de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

De asemenea, instituția a cerut Rusiei să înceteze imediat agresiunea nejustificată și ilegală și să respecte obligațiile și tratatele internaționale. "Ministerul de externe al Republicii Polone declară că va considera în mod constant orice atac asupra Ucrainei, inclusiv asupra obiectivelor și populației civile, drept acte de agresiune nejustificată, care provoacă pierderi umane masive și distrugeri ale infrastructurii", a mai transmis diplomația poloneză.

Amintim că, pe 25 mai, MAE de la Moscova a declarat că armata rusă începe presupuse "lovituri sistematice" asupra întreprinderilor industriei de apărare din Kiev și asupra "centrelor de decizie" și a îndemnat cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, să părăsească rapid capitala Ucrainei.

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a declarat că aceste amenințări au scopul de a intimida diplomații occidentali, însă Ucraina nu se așteaptă ca acest șantaj să funcționeze. Ambasadoarea UE la Kiev, Katarína Mathernová, de asemenea, a transmis că diplomații occidentali nu vor părăsi Kievul, în pofida noilor amenințări ale Rusiei.

La rândul său, ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis, într-o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, că armata rusă ar începe lovituri sistematice asupra unor obiective din Kiev despre care susține că sunt utilizate de Forțele Armate ale Ucrainei.

Surse: UKRAINSKA PRAVDA/RADOR RADIO ROMÂNIA