Popșoi: R. Moldova va cere despăgubiri Rusiei pentru atacurile asupra infrastructurii energetice

utoritățile de la Chișinău intenționează să solicite despăgubiri Federației Ruse pentru daunele provocate de atacurile asupra liniei electrice Isaccea–Vulcănești și pentru poluarea râului Nistru, a declarat ministrul de Externe Mihai Popșoi.

Întrebat în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei dacă Rusia va plăti aceste despăgubiri, Popșoi a subliniat că responsabilitatea R. Moldova este să pregătească un dosar complet și să-l transmită oficial părții ruse.

”Este responsabilitatea noastră să pregătim acest dosar și să-l transmitem părții ruse, sperând că se va crea un context internațional favorabil pentru plata despăgubirilor. Capacitatea noastră de a influența sau de a impune un stat precum Federația Rusă este limitată. Trebuie să fim onești și corecți, iar ca stat și cetățeni ai R. Moldova trebuie să ne asigurăm că facem toate demersurile juridice legale și corecte pentru a ne apăra drepturile. În final, depinde de Federația Rusă dacă va respecta aceste drepturi și va acționa conform principiilor dreptului internațional”, a precizat șeful diplomației de la Chișinău, potrivit Agora.md.

În ceea ce privește daunele provocate de atacurile asupra liniei electrice, cifrele vehiculate în spațiul public indică pierderi de câteva milioane de lei, potrivit informațiilor Ministerului Energiei, deși evaluările finale trebuie confirmate, a mai precizat Popșoi.

În cazul poluării râului Nistru, calculele sunt încă în desfășurare, însă autoritățile avertizează că impactul asupra mediului nu va dispărea peste noapte. Fauna, flora și depozitele acumulate în albia râului au fost grav afectate, iar efectele negative asupra ecosistemului vor persista mulți ani de acum înainte, subliniază ministrul.

Starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită pe 25 martie, pe o perioadă de 60 de zile, în contextul atacurilor militare ale Rusia asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, care au afectat inclusiv infrastructura energetică aflată în proprietatea R. Moldova și au dus la scoaterea din funcțiune a liniei electrice Vulcănești–Isacce

Pe 10 martie, au fost observate pete uleioase pe suprafața râului Nistru, în zona de frontieră cu Ucraina. Specialiștii au intervenit pentru instalarea mai multor filtre.

Autoritățile ucrainești au anunțat că este vorba despre o scurgere de combustibil pentru rachete în zona Centralei Hidroelectrice din regiunea Cernăuți, urmare a atacului rusesc din 7 martie. Peste câteva zile de la apariția primelor pete uleioase, autoritățile au limitat consumul apei din Nistru pentru mai multe localități din nordul țării. În unele cazuri, a fost suspendată alimentarea cu apă din captările de pe râu pentru a preveni contaminarea sistemelor de aprovizionare.

Premierul Alexandru Munteanu a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.