Premierul bulgar: Am confiscat peste o jumătate de milion de euro, bani pentru cumpărate de voturi

Bulgaria are din nou alegeri anticipate, pe 19 aprilie.

"În acest moment, am confiscat peste o jumătate de milion de euro, bani destinați cumpărării de voturi. Acesta este bugetul unei primării mici - bani meniți să distorsioneze voința cetățenilor bulgari. Am ordonat ca fiecare semnal să fie examinat cu atenție, fiecare încălcare să fie investigată, iar rezultatele sunt incontestabile", a spus prim-ministrul bulgar Andrei Ghiurov într-un videoclip înregistrat în biroul său și distribuit pe rețelele de socializare în legătură cu lupta împotriva cumpărării de voturi.

"Când vorbim despre alegeri în Bulgaria, toată lumea își imaginează caiete cu nume, teancuri de bani și oameni votând la ordin. Ani de zile, statul s-a făcut că nu vede și că ar fi neputincios. Acea perioadă s-a terminat. Astăzi, guvernul lucrează, Ministerul Afacerilor Interne nu este un observator marginal, ci este în prima linie", a spus acesta.

Importanța unei prezențe mari la vot

"Serviciile sociale nu sunt o cutie poștală pentru urări electorale. Mâncarea și lemnele de foc nu sunt monedă de schimb. Am ordonat ca fiecare semnal să fie examinat cu atenție, fiecare încălcare să fie investigată, iar rezultatele sunt incontestabile. În acest moment, am confiscat peste o jumătate de milion de euro. Acesta este bugetul unei municipalități mici. Pe lângă această sumă, există liste de nume și cărți de identitate. Liste menite să distorsioneze voința cetățenilor bulgari”, a spus premierul interimar.

El a mai precizat că numărul de sesizări privind cumpărarea de voturi și încălcări ale alegerilor este de șapte ori mai mare, numărul de proceduri inițiate și numărul de persoane reținute este de patru ori mai mare decât în ​​alegerile anterioare.

”Aceasta nu este doar o statistică. Este un semn clar că cetățenii și guvernul sunt de aceeași parte. Voi vă bazați pe noi, iar noi ne facem treaba. În cele din urmă, marea victorie va fi a voastră. Prezența mare la vot este o forță mai mare decât toate acțiunile și anchetele. Și asta depinde de voi", a spus premierul interimar.

Surse: Actualno.com/RADOR RADIO ROMÂNIA