Premierul ceh este încrezător că V4 va fi reînnoit în cooperare cu premierul ungar

Premierul ceh așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noul prim-ministru ungar, Péter Magyar, și este încrezător că împreună vor putea relansa cooperarea țărilor Grupului de la Vișegrad.

Premierul ceh Andrej Babis a considerat că a venit momentul reînnoirii Grupului de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia -V4) și este încrezător că această reînnoire poate fi realizată cu ajutorul lui Péter Magyar, relatează CTK.

Babis l-a felicitat pe Magyar pentru alegerea sa în funcța de premier al Ungariei: "Împreună cu Slovacia și Polonia avem multe interese comune în Uniunea Europeană și, atunci când am luptat împreună pentru acestea în trecut, am reușit să realizăm multe lucruri importante. Cred că a venit momentul pentru reînnoirea V4 și am încredere că aceasta va reuși și datorită lui (Péter Magyar)".

Prim-ministrul ceh, președinte al mișcării Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți (ANO), i-a susținut deschis pe Viktor Orbán și FIDESZ înainte de alegerile din Ungaria, însă, după victoria electorală a Partidului Tisza, l-a felicitat pe Péter Magyar.

Președintele Partidului Civic Democrat (ODS), de opoziție, Martin Kupka, a declarat că "numirea lui Péter Magyar în funcția de prim-ministru este o veste bună, în primul rând, pentru cetățenii Ungariei, dar și pentru Republica Cehă și partenerii săi din Grupul de la Vișegrad".

"Cred cu tărie că (Péter Magyar) nu va continua să se apropie de Kremlin și se va concentra asupra cooperării din cadrul Europei", a scris președintele ODS în declarația sa publicată pe site-ul de socializare X, felicitându-l totodată pe noul prim-ministru ungar, relatează MTI.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA