Premierul Estoniei i-a mulțumit lui Nicușor Dan după ce un F-16 românesc a doborât o dronă

Președintele Nicușor Dan a avut joi o conversație telefonică cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, care a mulțumit României pentru doborârea unei drone, intrate în spațiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc.

Pentru a patra oară începând cu 2007, Forțele Aeriene Române asigură serviciul de Poliție Aeriană în statele baltice. La misiunea din acest an participă 6 aeronave F16 și 101 militari. România contribuie direct la securitatea aliaților săi și a întregului Flanc Estic.

aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât marți o dronă în spațiul aerianestonian.

În jurul orei 11:00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona deresponsabilitate. Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă, a anunțat Ministerul român alApărării.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu șase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, și va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie2026.

Drona era ucraineană. "Incidentul s-a produs în condiții de război electronic intens, inclusiv spoofing și bruiaj GPS, din partea Rusiei”, au menționat Forțele de Apărare din Estonia într-uncomunicat.



