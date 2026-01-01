Premierul Moldovei își amintește cum ”a întâlnit” războiul la Kiev, pe 24 februare 2022

”Războiul vine încoace, dar vom lucra împreună asupra rezilienței noastre”, a declarat Alexandru Munteanu, într-o scurtă declarație de presă împreună cu omologul român Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău.

”Spre regret, trăim într-o lume imprevizibilă și ne-am exprimat îngrijorarea și revolta de ceea ce s-a întâmplat noaptea cu drona care a lovit cetățenii pașnici. Eu, cel care am întâlnit războiul din Ucraina, în Kiev, n-am să uit niciodată dimineața zilei de 24 februarie 2022”, a declarat Alexandru Munteanu.

”Războiul vine încoace, dar vom lucra împreună asupra rezilienței noastre, vom continua să lucrăm cu partenerii noștri din Europa”, a mai spus el, mulțumind ”fraților noștri de peste Prut pentru susținerea parcursului nostru european și vom reuși”.

Premierul Ilie Bolojan și-a scurtat vizita în urma incidentului, nu înainte de a-i mulțumi și el omologului moldovean și de a-l felicita pentru că reforma pe care o face în prezent, ”atât prin faptul că permit unirea localităților în formula în care, ținând cont de specificul local, o decid oamenii din acele localități, dar, pe de altă parte, pentru fermitatea de a face această reformă, care nu poate aduce decât un plus pentru cetățenii satelor Moldovei, servicii de calitate, investiții suplimentare, un cost al administrației mai redus pe cap de locuitor și o administrație profesionistă în slujba cetățenilor”.

