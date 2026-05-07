Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, despre ideea unionistă: Eu cred că suntem foarte aproape

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că nu îi displac discuțiile pe tema unirii dintre România și Republica Moldova, subliniind că, în momentul de față, cele două state sunt foarte aproape unul de celălalt.

"Eu mă simt foarte bine. Într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună, avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli", a afirmat șeful Executivului de la Chișinău.

El admite însă că principalul său obiectiv în mandatul de premier este acela de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, arătând că, "în istorie, ca și în viață, lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice".

'Să vă spun sincer, nu știu, fiindcă acum nu putem concomitent să ne ocupăm și de proiectul unionist și de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă ... Să vedem, dar în istorie ca și în viață lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice", a declarat Alexandru Munteanu pentru Agerpres.

La începutul anului, președinta R. Moldova Maia Sandu a declarat într-un interviu că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum, însă nu există majoritate în acest sens. Moldovenii doresc, în schimb, integrarea în Uniunea Europeană.

7 din 10 români ar vota DA, în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit sondajului de opinie „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova” realizat în cadrul proiectului ”Barometrul Informat.ro – INSCOP Research”, ediția a X-a, publicat joi.

