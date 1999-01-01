Căutare

Mod Noapte/Zi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine joi în România - surse

15:03 actualizat: 15:06

Președintele ucrainean se va întâlni la București cu Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, potrivit unor surse citate de TVR.

Este a doua vizită a președintelui Ucrainei în România, după cea din 10 octombrie 2023, când a avut o întrevedere la Palatul Cotroceni cu Klaus Iohannis, notează TVR.

Volodimir Zelenski este invitat la București și în luna mai, cu ocazia Summitului B9, programat pe 13 mai.

Formatul B9 a fost lansat tot la București, în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la agresiunile Rusiei din 2014.

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.