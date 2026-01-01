Primarul Galațiului, după ce o dronă a căzut pe un bloc: Vom trece și peste asta împreună, cu calm

Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, a transmis vineri, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din oraș, spune că "orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat posibil într-un oraș european aflat în pace".

"O dronă căzută peste un bloc din Galați a provocat explozie și a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectați și putem să le oferim spații de cazare în această situație. De asemenea, toate autoritățile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin și intervenție rapidă. Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN și cu toate instituțiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă", a scris edilul pe pagina lui de Facebook.

Primarul condamnă ferm orice atac care pune în pericol civili nevinovați și comunități aflate la granița unui război care nu este al nostru, dar ale cărui efecte se simt tot mai aproape.

"Galațiul este un oraș puternic. Vom trece și peste asta împreună, cu calm, solidaritate și responsabilitate. La fel de important este ca în continuare să vă informați din surse oficiale și să respectați măsurile de siguranță care s-au impus în zonă. Vă mulțumesc", a completat edilul.