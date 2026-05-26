Proiectul PSD care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat, adoptat de Parlament

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege al PSD privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică. Au fost 178 de voturi "pentru", 103 voturi "contra" și opt abțineri.

Inițiativa prevede interzicerea înstrăinării acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale până la 31 decembrie.

Potrivit raportului Comisiei juridice, proiectul stabilește că statul nu va putea vinde participațiile deținute la companii și societăți naționale, instituții de credit sau alte societăți unde este acționar, indiferent de ponderea capitalului social.

Totodată, toate procedurile de înstrăinare aflate deja în curs vor fi suspendate până la sfârșitul anului 2027.

Proiectul introduce însă și o serie de excepții. Astfel, restricțiile nu se vor aplica companiilor care au înregistrat pierderi timp de cinci ani consecutiv sau celor aflate în insolvență prin hotărâre judecătorească definitivă.

De asemenea, vor putea fi înstrăinate participațiile cu o valoare totală mai mică de 5 milioane de lei pentru fiecare companie sau instituție de credit în parte.

Raportul comisiei include amendamente susținute de grupurile parlamentare PSD, UDMR, AUR, reprezentanții minorităților naționale, SOS România și un deputat neafiliat.

Modificările clarifică anumite formulări juridice și mențin posibilitatea majorării capitalului social prin emiterea de acțiuni noi sau obligațiuni convertibile, cu condiția ca statul să nu piardă controlul asupra companiilor vizate.

Un nou articol introdus în legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice permite atragerea de investiții private prin emisiuni de obligațiuni convertibile sau majorări de capital, fără ca statul să își cedeze participațiile.

Se stabilesci și reguli privind distribuirea acțiunilor către investitori, rezervând minimum 50% pentru investitorii de retail și cel puțin 30% pentru fonduri de investiții orientate majoritar către active din România.

Proiectul, inițiat de senatorul PSD Daniel Zamfir și susținut de parlamentari de la grupul PACE - Întâi România, foști aleși pe listele SOS România, vine ca răspuns la inițiativa Guvernului, condusă de vicepremierul Oana Gheorghiu, privind listarea la bursă a unor companii de stat.

PSD și partidele extremiste au indus ideea că statul vrea să vândă companiile de stat. Scandalul a pornit în perioada în care social-democrații se pregăteau să iasă de la guvernare și să-l demită pe premierul Ilie Bolojan.

De menționat că listarea la bursă a unor companii românești de stat a fost asumată prin programul de guvernare (vezi pag. 4) al Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități încă din 2025.

Primii care au criticat proiectul după adoptare sunt cei de la USR, care au transmis că legea prin care PSD, AUR și SOS blochează, până la 31 decembrie 2027, vânzarea de pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat este o lege împotriva intereselor României și, cel mai probabil, una neconstituțională.

„Legea votată de PSD, AUR și SOS ne duce înapoi în anii ‘90, când PSD din vremea aceea și fostul președinte Ion Iliescu ne spuneau «nu ne vindem țara», dar politicienii de atunci au vândut țara în propriul beneficiu, în loc să se facă privatizări corecte și la momentul potrivit. Acum, sub același slogan, se opun transparentizării activității companiilor de stat și, astfel, vor să-și conserve monopolul pe care îl au și să-i mențină în funcții pe cei care căpușează societățile de stat și împiedică dezvoltarea României. Legea este una anti-națională, exclusiv pentru sinecurile lor, iar PSD și AUR s-au aliat, încă o dată, pentru a terfeli interesul național”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.



Vulnerabilitățile legii inițiate de PSD au fost sesizate și de Consiliul Economic și Social, care a emis un aviz negativ:



•⁠ ⁠instituie o interdicție generală și nediferențiată asupra înstrăinării participațiilor statului, fără a ține cont de specificul economic al companiilor și de necesitatea unei administrări eficiente a acestora;



•⁠ ⁠suspendă unilateral și cu efect imediat toate operațiunile de privatizare în curs, inclusiv cele pentru care transferul dreptului de proprietate nu a avut loc încă, dar angajamentele contractuale au fost asumate, ceea ce poate angaja răspunderea patrimonială a statului român;



•⁠ ⁠confundă deliberat listarea la bursă cu „vânzarea țării” și blochează un instrument consacrat de disciplină corporativă;



•⁠ ⁠intră în coliziune cu Legea 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului și cu jaloanele PNRR asumate de România;



•⁠ ⁠lovește grav piața de capital românească și rolul instrumental al acesteia pentru finanțarea IMM-urilor;



•⁠ ⁠transmite „un semnal devastator privind predictibilitatea și credibilitatea României ca destinație de investiții”.

„De peste 30 de ani auzim placa «nu ne vindem țara». Întâi, am auzit-o la PRM, astăzi, o auzim la PSD care, sub conducerea Olguței Vasilescu, este un PRM metamorfozat. Ei vor doar să țină România în loc, subdezvoltată și sub controlul politicienilor. A scoate un pachet minoritar de acțiuni pe bursă înseamnă transparență și posibilitatea ca românii să cumpere acțiuni la companiile de stat, așa cum au făcut-o deja unii dintre politicienii PSD și AUR. Înseamnă și atragerea de bani privați pentru investiții, în loc ca respectivele societăți să cerșească bani de la buget. Dacă spun că vor să protejeze companiile de stat ar trebui să le lase să se capitalizeze și să fie transparente, nu să le țină captive”, a afirmat deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia pentru buget a Camerei Deputaților.

USR amintește că în 2023, când era premier Marcel Ciolacu și s-a făcut listarea Hidroelectrica, era un succes. Acum, PSD țipă „trădare”, doar pentru că a făcut alianță cu AUR și vrea voturile AUR.

