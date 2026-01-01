PSD joacă rolul partidului responsabil după incidentul cu drona căzută în Galați

PSD condamnă ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României de către Rusia și spune că un astfel de comportament arată "nu numai disprețul la adresa dreptului internațional, cât și față de siguranța cetățenilor unui stat membru NATO".

În aceste condiții, PSD face apel către toate forțele politice din România să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național.

"În acest caz, agresorul este Federația Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte și să acționeze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuși cetățenii români", a transmis partidul printr-un comunicat de presă.

În acest sens, PSD respinge categoric și condamnă declarațiile prim-ministrului interimar Ilie Bolojan și ale unor reprezentanți USR care invocă sesizările la Curtea Constituțională în privința legislației SAFE, pentru a pasa propria răspundere pentru eșecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galați.

Social-democrații spun că sesizarea Curții Constituționale de către președintelui Camerei Deputaților în privința OUG 38/2026 a avut drept scop înlăturarea incertitudinilor legislative generate de modul în care a fost emisă ordonanța și de o serie de alte prevederi introduse în actul normativ, fără nicio legătură cu instrumentul SAFE sau cu PNRR.

Sesizarea lui Grindeanu "accelerează pronunțarea CCR pentru înlăturarea acestor incertitudini, în termenul legal de 20 zile, care nu exista în cazul sesizării Avocatului Poporului", spune PSD.

"Incidentul de la Galați a evidențiat o serie de carențe grave ale sistemului de apărare național, care reclamă decizii și acțiuni rapide de remediere. Scandalul și orgoliile politice sau pasarea responsabilităților la alții trebuie să înceteze! România are nevoie de formarea rapidă a unui guvern funcțional care să instaleze profesioniști în structurile de conducere ale sistemului de apărare. Indiferent de conflictele politice din ultima perioadă, PSD a acționat responsabil și a susținut în Parlament toate actele normative necesare pentru accesarea cât mai rapidă a fondurilor europene pentru creșterea capacității de apărare a României", a continuat formațiunea.

PSD este de asemenea, pregătit să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional și responsabil, care să asigure funcționarea eficientă a statului și a instituțiilor din sistemul de securitate națională.