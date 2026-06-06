R. Moldova vrea să producă drone și anti-drone

Republica Moldova își propune să dezvolte capacități proprii de producere a dronelor și anti-dronelor, inclusiv prin atragerea investițiilor private și crearea unor parteneriate cu companii care dețin tehnologii avansate în domeniu.

Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu, care a declarat că Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor, pe fondul incidentelor repetate din regiune, relatează Deschide.md.

„Republica Moldova trebuie să consolideze sistemul de anti-drone și sistemul de bruiaj. Sunt două elemente la care se lucrează. Trebuie să începem să producem anti-drone, care să intercepteze și să doboare dronele”, a precizat șefa statului moldovean la un podcast.

Autoritățile de la Chișinău pregătesc modificări legislative care să permită investiții și parteneriate public-private în sectorul industriei de apărare.



„Am solicitat Guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației. Pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și anti-drone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. Statul nostru nu are tehnologii noi, noi nu avem experți, pentru că nu am pregătit asemenea experți, dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii. Legea astăzi nu permite, deci nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori sau chiar investiții private, străine sau locale", a explicat Maia Sandu.

Maia Sandu a susținut că, deși legislația Republicii Moldova nu a permis până acum dezvoltarea unei industrii de apărare modernă, în trecut pe teritoriul statului ar fi fost produse componente destinate complexului militar rus.

Ca și România, Republica Moldova are de suferit din cauza dronelor care vad pe teritoriul său, din cauza războiului declanșat de Rusia împotria Ucrainei.

Chiar luni a avut loc un astfel de incident. O dronă a explodat în raionul Orhei. Din primele informații nu există răniți.