Radev a pus în ordine puzzle-ul în serviciile speciale din Bulgaria

Și șeful serviciilor secrete militare a primit un nou mandat.

Guvernul bulgar i-a propus, așa cum era de așteptat, președintei Iliana Iotova numirea șefului serviciilor de informații militare, Venelin Venev, pentru un nou mandat de cinci ani, astfel încât cabinetul lui Rumen Radev aproape că a terminat puzzle-ul din cadrul serviciilor speciale, scrie Mediapool.

Miercuri, parlamentul a activat și procedura de numire a unui nou șef al Agenției de Stat pentru Informații (DAR), după ce s-a ajuns la o ușoară confuzie și numirea unui șef interimar din cauza reacției lente a Adunării Naționale.

Foarte curând însă, actualul șef al Informațiilor, Antoan Ghecev, va fi numit pentru un nou mandat de cinci ani. Anul trecut, generalul Emil Tonev, considerat apropiat al lui Radev, a fost de asemenea numit pentru un nou mandat în funcția de șef al Serviciului Național de Pază.

Cabinetul Radev l-a înlocuit și pe șeful interimar al contrainformațiilor, Denio Denev, la care ținea Borisov și Peevski, cu Stancho Stanev, care a fost garda de corp a lui Radev în timpul mandatului său de președinte.

Modelul GERB-Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți s-a dovedit a fi convenabil și pentru Radev

Fără dezbatere, cu 154 de voturi pentru, parlamentul a aprobat regulile procedurale pentru propunerea și alegerea președintelui Agenției de Stat pentru Informații. Acesta va fi propus de guvern și aprobat de parlament. Această schimbare a fost de fapt impusă de ultima majoritate parlamentară, controlată de liderii GERB și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Boiko Borisov și Delian Peevski.

Asta i-a luat șefului statului pârghiile de influență asupra Agenției de Stat pentru Securitate Națională (DANS), Agenției de Stat pentru Informații (DAR) și DATO (Agenția de Stat pentru Operațiuni Tehnice-n.trad.), hotărând că șefii acestora vor fi numiți de parlament, nu prin decret prezidențial. Schimbarea a fost îndreptată împotriva președintelui de atunci, Rumen Radev, al cărui partid a câștigat ulterior alegerile și acum este prim-ministru.

Astfel, președintele a rămas să numească doar șefii Agenției Naționale pentru Pază și ai serviciilor de informații militare.

În calitate de nou om puternic, Radev nu are însă intenția de a reveni la vechiul status quo, care impunea unora dintre șefii serviciilor de informații să se coordoneze cu președintele.Una dintre primele acțiuni ale guvernării Radev a fost să propună Adunării Naționale să-l aleagă pe Antoan Ghecev pentru un al doilea mandat în funcția de șef al DAR, dar parlamentul nu a făcut nimic în acest sens, ceea ce a obligat guvernul să-l numească pe vicepreședintele Agenției de Stat pentru Informații, Asen Tutekov, în funcția de președinte interimar până la alegerea unui nou titular.

Se așteaptă ca parlamentul să-l aleagă în curând pe Antoan Ghecev pentru un al doilea mandat de cinci ani în funcția de șef al serviciilor de informații.

Șeful DAR trebuie să aibă 10 ani de experiență profesională în sistemul național de protecție a securității, să dețină un permis de acces la informații clasificate cu un nivel de clasificare „Strict Secret” și să prezinte un certificat medical care să ateste că nu suferă de o boală mintală.

Candidatul va fi verificat de Comisie pe baza dosarelor de afiliere la Securitatea Statului.Propus de Bulgaria Progresivă, Ghecev are o lungă carieră ca ofițer de informații militare și se bucură de încrederea lui Radev. El a preluat serviciul în timpul guvernului interimar al lui Stefan Ianev, numit de Radev, în 2021. Atunci, ei au schimbat brusc șefii serviciilor speciale. Radev controlează toate serviciile.

Mai rămâne DANS

Majoritatea pe care o deține Radev i-a oferit însă ocazia de a reforma serviciile, iar el l-a înlocuit deja pe șeful DANS.Cabinetul Radev l-a înlocuit pe șeful interimar al contrainformațiilor, Denio Denev, la care țineau Borisov și Peevski, cu Stancho Stanev, care a fost garda de corp a lui Radev în timp ce acesta era președinte.

Anul trecut, generalul Emil Tonev, considerat apropiat de Radev, a fost de asemenea numit pentru un nou mandat în funcția de șef al Serviciului Național de Pază. Decizia a fost luată cu acordul cabinetului Jeliazkov.

Până în prezent, nu au existat semnale publice din partea Bulgariei Progresiste că vechea situație juridică de numire a șefilor serviciilor prin decret prezidențial, care necesită o procedură complexă de coordonare între instituții, ar putea reveni.

Din cauza contradicțiilor dintre președinte și guvern, numirile au fost adesea blocate în ultimii ani.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA