Radu Miruță: În halele în care trebuia să se facă producție pentru Armată, plouă și cresc copaci

''Orice instrument care reușește să conecteze industria cu bucata de producție necesară Armatei Române este esențial. Armata Română, de ani de zile, era doar client, și asta ne duce într-o situație care, strategic, poate fi periculoasă. Țările sănătoase, democrate, investesc în armată, pentru a avea o putere de a descuraja, nu pentru a ataca neapărat. Cu cât emani o putere mai mare, cu atât îl descurajezi pe altul să vină să-ți producă prejudicii", a afirmat marți, la Cluj, ministrul apărării, citat de Agerpres.

În opinia lui Miruță, este esențial "să trecem mai mult, accelerat, la a avea producție în România", deoarece "țara a funcționat, consumându-și banii, de multe ori, în interesul firmelor, și nu în interesul național''.

Ministrul Radu Miruță a adăugat că în halele în care trebuia să se facă producție de armament și echipamente pentru militari plouă și cresc copaci, dar că situația poate fi remediată.

''În halele în care trebuia să se facă producție, plouă și cresc copaci. Aici suntem. Mortul de la groapă nu mai poate fi întors. Dar tot statul român (...) are banii. Și trebuie să pună mai abitir condiția 'vrei să primești banii ăștia, vii și produci aici'. Tăiem copacii, facem instalație electrică și ajungem de la vegetație la braț robotizat și linie de asamblare'', a declarat ministrul apărării în cadrul unui eveniment internațional dedicat tehnologiilor de apărare și securității cibernetice.