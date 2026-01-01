Radu Miruță susține că ucrainenii au anunțat autoritățile române în jurul orei 10:00

Ministrul interimar al apării afirmă că i-a transmis omologului ucrainean că România trebuie să fie informată imediat atunci când există situații care îi pot afecta securitatea.

Drona marină a fost identificată vineri dimineață la ora 06:20 în portul civil din Constanța.

”Colegii din cadrul MAI, care aveau responsabilitatea operațională în zonă, au intervenit imediat și au luat măsurile de protecție atât a populației, cât și a accesului naval în port/verificării echipamentelor de monitorizare a traficului naval”, susține Radu Miruță.

În jurul orei 10:00, în timp ce specialiștii EOD (realizau procedura de verificare explozibil/punere în siguranță), reprezentanți ai Marinei ucrainene au informat autoritățile române despre pierderea controlului a patru drone în Marea Neagră, care sunt programate să se auto-detoneze în perioada imediat următoare.

”Am avut o discuție directă cu omologul meu ucrainean, căruia i-am transmis foarte clar că România trebuie să fie informată imediat atunci când există situații care ne pot afecta securitatea. Înțeleg că, într-o țară aflată în război, prioritățile sunt dinamice, dar, dacă autoritățile ucrainene pierd controlul unor drone aflate în apropierea granițelor noastre, este esențial să fim avertizați din timp, astfel încât MAI și/sau MApN să poată lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor”, a scris Miruță pe Facebook.

Radu Miruță și ministrul interimar de interne, Cătălin Predoiu, vor avea în perioada următoare o videoconferință cu omologii ucraineni pentru a stabili proceduri și mecanisme de comunicare mai rapide și mai eficiente în astfel de situații.