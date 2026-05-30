INFOGRAFICRăzboiul hibrid pe Flancul Estic

Zofia Gosse | Eastern Flank 13:10 actualizat: 13:14

Țările de la Flancul Estic sunt cele mai expuse la războiul hibrid al Rusiei, intensificat după invadarea Ucrainei în 2022.

Efectele războiului hibrid se simt și în România, ultimul episod având loc în noaptea de joi spre vineri când o dronă rusească - după cum spune Ministerul apărării, ucraineană - după cum a afirmat președintele Nicușor Dan, a lovit un bloc din Galați. 

Comunicarea deficitară a autorităților române arată că acestea nu înțeleg miza războiului hibrid și nu iau măsuri pentru a-l contracara.

Infograficul e parte a raportului din mai al proiectului Flancul Estic, care analizează modul în care Art. 42.7 privind apărarea comună - din Tratatul UE - a fost abordat în nouă state din zonă. În România nu s-a discutat deloc.



