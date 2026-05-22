Reacția sindicatului Europol la ancheta Recorder și la conferința de presă de răspuns a IGPR

"Dacă cineva mai avea dubii după investigația publicației Recorder despre modul în care Poliția Română a fost transformată într-un sistem de obediență și relații, conferința de presă susținută de chestorul Georgian Drăgan le-a spulberat definitiv."

Redăm integral poziția sindicatului Europol:

"Poliția Română a ales să își trimită în fața opiniei publice exact produsul sistemului descris de Recorder, un om care a devenit chestor la doar 34 de ani, fără realizări profesionale excepționale cunoscute în munca operativă, fără vreo performanță remarcabilă care să justifice o ascensiune atât de spectaculoasă, dar împins constant în vârful instituției printr-un mecanism de favoruri, împuterniciri și avansări „la excepțional”.

Nu mai puțin de șase avansări înaintea îndeplinirii stagiului minim legal și cel puțin patru împuterniciri pe funcții de conducere, exact tiparul denunțat de Recorder, îl transformă pe Georgian Drăgan nu într-un combatant al sistemului, ci într-un simbol al lui.

Ironia absolută este că tocmai beneficiarul acestui mecanism toxic a fost trimis să explice publicului că problema nu există. Și mai grav este că Georgian Drăgan a ieșit să acuze Recorder de informații „trunchiate”, „inexacte” și „alterate”, deși a recunoscut public că nici măcar nu a urmărit integral investigația.

Practic, purtătorul de cuvânt al Poliției Române s-a oprit pe la minutul 24 al materialului și apoi s-a prezentat în conferință să dea verdicte despre un material pe care nu îl văzuse complet. Este greu de imaginat o dovadă mai clară de superficialitate, aroganță și dispreț față de opinia publică.

Mai mult decât atât, întreaga conferință a semănat mai degrabă cu o tentativă de intimidare a presei decât cu un exercițiu democratic de transparență instituțională. Tonul chestorului Drăgan a fost unul superior, sarcastic și agresiv, ca al unui profesor nervos care își ceartă elevii pentru că au pus întrebări incomode.

A încercat constant să persifleze jurnaliștii prezenți și să minimalizeze întrebările legitime adresate de aceștia, într-un stil incompatibil cu ideea de comunicare publică într-un stat european.



În numele Poliției Române, Georgian Drăgan a afirmat că investigația Recorder „depășește cadrul legal privind libera informare a cetățenilor”, că afectează activitatea instituțiilor statului și chiar siguranța cetățenilor, afirmații pe care nici el cu siguranță nu le-a înțeles..

Georgian Drăgan s-a prezentat în fața presei în costum, ca un simplu funcționar, nu în uniforma Poliției Române. Deși vorbea în numele Poliției Române, a ales deliberat imaginea civilului de birou, nu pe cea a ofițerului care își asumă onoarea uniformei și responsabilitatea funcției.

Conferința susținută de Georgian Drăgan a fost exact opusul acestor valori, o demonstrație de aroganță și reflexe autoritare.

În concluzie, adevărul este unul simplu, publicația Recorder nu a compromis imaginea Poliției Române, ci sistemul care produce personaje precum Georgian Drăgan a făcut-o, iar conferința de presă organizată de IGPR nu a demolat investigația „Poliție aservită”, ci a confirmat-o, în direct, minut cu minut.