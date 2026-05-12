Renate Weber a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență privind SAFE

Avocatul Poporului a atacat marți la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care se referă inclusiv investițiile din cadrul programului SAFE.

"Încălcarea obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un Guvern demis” este unul dintre motivele de neconstituționalitate, potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului.

"Nerespectarea ordinii de sesizare a camerelor prevăzută de art. 75 din legea fundamentală", este un alt motiv.

Ordonanța de urgență nr. 38/2026, din 8 mai, vizează printre altele, programele cu finanțare europeană SAFE și PNRR.

Ordonanța de urgență are scopul "să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin Hotărâre a Guvernului", se arată într-un comunicat al guvernului.



Vinerea trecută. Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru modernizarea armatei, urmând să primească aproximativ 44 de miliarde de euro.



Președintele Nicușor Dan a declarat marți că, zilele acestea, România urmează să semneze la Bruxelles un acord de împrumut în cadrul SAFE. Acordul va fi semnat de ministrul de finanțe.

Participarea României la SAFE a fost criticată de AUR, în timp ce liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că, înainte de moțiune, că a aflat pe surse despre acest program.

Marți, la conferința internațională "Black Sea and Balkans Security Forum", președintele Nicușor Dan a reiterat faptul că programul SAFE se desfășoară conform calendarului stabilit. Până la 31 mai, România va finaliza semnarea tuturor contractelor, a mai spus șeful statului.

