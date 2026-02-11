România află în martie dacă va primi plățile restante din PNNR

Comisia Europeană va analiza solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie.

Aceasta este concluzia vizitei de joi a premierului Ilie Bolojan la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Prim-ministrul român a prezentat stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent asupra îndeplinirii jaloanelor referitoare la reforma pensiilor magistraților și la procesul de decarbonizare, anunță Guvernul.

"Cei doi oficiali au convenit că la nivelul Comisiei Europene vor fi analizate solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie".

Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele adoptate de Guvern și faptul că România se menține pe traiectoria asumată privind reducerea deficitului bugetar.

Plățile au fost întârziate din cauza nerespectării termenelor pentru modificarea legii magistraților și a celei privind decarbonizarea.

Luni, în cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR, premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor care coordonează reforme și investiții să accelereze ritmul de lucru și să ia măsuri pentru depășirea eventualelor blocaje, astfel încât să fie puse în aplicare până la 31 august 2026 angajamentele asumate de România. De asemenea, a cerut să nu mai existe întârzieri în ceea ce privește plata facturilor pentru lucrările efectuate în cadrul proiectelor.

În cadrul întrevederii, cei doi au discutat și despre implementarea programului SAFE.

Prim-ministrul României a punctat progresele în implementarea programului SAFE și a apreciat instrumentele financiare pe care Comisia Europeană le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare.

În acest context, premierul Bolojan a salutat inițiativele legate de dezvoltarea și reziliența economică pentru statele membre de pe Flancul Estic.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat pașii importanți făcuți de România în implementarea programului SAFE, precum și interesul față de instrumentele financiare inițiate de Comisie și puse la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare.