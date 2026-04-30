România, Bulgaria și Grecia - statele UE cu cei mai mulți cetățeni expuși riscului de sărăcie

În 2025, 92,7 milioane de persoane din UE (20,9% din populație) au fost expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform datelor de la Oficiul European de Statistică (Eurostat), publicate pe site-ul său, conform 24chasa.bg.

Aceste persoane au trăit în gospodării ce se confruntau cu cel puțin unul dintre cei trei factori de risc de sărăcie și excluziune socială: risc de sărăcie, privațiuni materiale și sociale severe și a locui într-o gospodărie cu o intensitate foarte scăzută a activității economice.

Comparativ cu 2024, numărul persoanelor expuse riscului a scăzut cu 600.000 (de la 93,3 milioane sau 21% din populație).

Cea mai mare pondere de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială a fost raportată în Bulgaria (29,0%), urmată de Grecia (27,5%) și România (27,4%). Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Republica Cehă (11,5%), Polonia (15%) și Slovenia (15,5%).

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA