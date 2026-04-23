România primește undă verde pentru finanțare de 16,6 miliarde € prin SAFE. Ce urmează

Comisia Europeană a transmis România contractul-cadru pentru finanțarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, marcând aprobarea oficială a planului național la nivel european.
După finalizarea procedurilor interne și semnarea acordului, România va putea accesa rapid un avans de 15%, considerat esențial pentru lansarea investițiilor. Proiectele vizează modernizarea Armatei, dezvoltarea infrastructurii critice și consolidarea securității naționale, dar și stimularea industriei de apărare locale, potrivit șefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.
Autoritățile estimează că peste jumătate din fonduri vor rămâne în economia națională, prin mecanisme care susțin producția internă și valoarea adăugată locală.
Calendarul următor prevede:
semnarea acordului de împrumut;
aprobarea programelor în Parlament;
semnarea contractelor individuale până la 31 mai;
semnarea contractelor comune cu alte state membre până la finalul lunii iunie.
Obiectivul este ca producția aferentă programelor să înceapă în toamnă, cu termen de finalizare până în 2030.
