România se alătura altor state pentru asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație

Președintele Nicușor Dan anunță vineri seară că România se va alătura declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație.

"Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare", a scris Nicușor Dan pe pagina lui de Facebook.

Ce prevede declarația comună, publicată pe site-ul Guvernului Marii Britanii

Declarație comună a liderilor din Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Japonia, Canada, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, România, Bahrain și Lituania privind Strâmtoarea Hormuz:

Condamnăm în cei mai fermi termeni recentele atacuri ale Iran asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv instalații de petrol și gaze, precum și închiderea de facto a Strâmtoarea Hormuz de către forțele iraniene.

Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Facem apel la Iran să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte tentative de blocare a strâmtorii pentru navigația comercială și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

Libertatea de navigație este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv în temeiul Convenția Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării.

Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili.

În conformitate cu Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU, subliniem că astfel de interferențe cu transportul maritim internațional și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. În acest sens, solicităm un moratoriu imediat și cuprinzător asupra atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalațiilor de petrol și gaze.

Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz. Salutăm angajamentul statelor care participă la planificări pregătitoare.

Salutăm decizia Agenția Internațională pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua și alte măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice, inclusiv prin colaborarea cu anumite state producătoare pentru creșterea producției.

De asemenea, vom lucra pentru a oferi sprijin statelor cele mai afectate, inclusiv prin Organizația Națiunilor Unite și instituțiile financiare internaționale.

Securitatea maritimă și libertatea de navigație aduc beneficii tuturor țărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale.

