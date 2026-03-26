România și Albania vor instruire comună a soldaților și dezvoltarea programelor de educație militară

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avut joi și vineri, la București și Sibiu, o întrevedere oficială cu șeful Statului Major al Forțelor Armate din Republica Albania, generalul-locotenent Arben Kingji.

Agenda discuțiilor a vizat consolidarea cooperării militare bilaterale, cu accent pe instruirea în comun, participarea la exerciții multinaționale și dezvoltarea programelor de educație militară.

De asemenea, au fost analizate modalități de intensificare a cooperării în cadrul structurilor aliate și valorificarea experienței operaționale comune, precum și oportunități de implicare în inițiative regionale. Vizita a inclus activități la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est și în facilități de instruire din România. Cei doi șefi ai apărării au subliniat rolul important al cooperării dintre România și Albania în consolidarea stabilității regionale și în întărirea cooperării în cadrul NATO.

Dialogul a reconfirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea unor capabilități moderne și pentru continuarea participării active la misiuni și exerciții aliate.