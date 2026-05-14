A fost singura țară europeană din cele cuprinse în sondaj în care majoritatea absolută s-a declarat în favoarea amplasării unor baze militare americane pe teritoriul său

Majoritatea europenilor se opun categoric prezenței unei baze militare americane în țara lor, însă Polonia reprezintă o excepție clară, fiind singura țară europeană în care majoritatea absolută a populației susține o prezență militară americană mai amplă, potrivit unui nou sondaj.

Subiectul capătă importanță după decizia lui Donald Trump de a retrage cel puțin 5.000 de militari americani din Germania, ca reacție la criticile formulate de Berlin privind războiul cu Iranul. Guvernele din Polonia, statele baltice și România încearcă acum să obțină redistribuirea unei părți a trupelor americane pe teritoriul lor.

În multe țări europene însă, sprijinul public pentru această idee este împărțit – cu excepția Poloniei.

Aproape 51% dintre respondenții polonezi s-au declarat favorabili existenței unei baze militare americane în țară, în timp ce doar 23% s-au opus, potrivit unui sondaj realizat pentru ediția anuală a Democracy Perception Index, desfășurat în lunile martie și aprilie în 98 de state, inclusiv 17 din Uniunea Europeană.

Rezultatul diferențiază clar Polonia de celelalte state europene incluse în sondaj, întrucât în cele mai multe state opoziția față de bazele americane este semnificativă. Totodată, sondajul oferă sprijin public eforturilor președintelui polonez Karol Nawrocki de a convinge administrația Trump să redistribuie o parte dintre trupele americane în Polonia.

Întrebat la începutul acestei săptămâni despre posibilitatea relocării unor forțe americane în Polonia, Trump a răspuns că „este posibil”, subliniind relațiile sale foarte bune cu Nawrocki, pe care l-a descris drept „un mare luptător, un tip extraordinar”.

România a fost singura altă țară europeană în care majoritatea relativă a respondenților s-a pronunțat în favoarea bazelor americane, însă opinia publică este mult mai divizată decât în Polonia (conform datelor de pe harta cuprinsă în articol, în cazul României, 39,8% s-au declarat în favoarea bazelor militare, 37,3% împotriva și 22,8% au răspuns că nu știu n.trad.).

În contextul deteriorării relațiilor diplomatice dintre Europa și SUA sub administrația Trump și al creșterii ostilității opiniei publice față de Washington în numeroase state, Polonia, o țară tradițional pro-americană, rămâne o excepție. Într-un sondaj POLITICO Pulse realizat în martie, majoritatea polonezilor au declarat că văd SUA drept un aliat apropiat sau partener, în timp ce majorități din Franța, Germania, Spania și Italia au descris America drept competitor sau amenințare.

Totuși, sondajul DPI arată și că în Germania și Regatul Unit - țări care găzduiesc un număr ridicat de trupe americane - opoziția față de bazele SUA a fost mai redusă decât în multe dintre celelalte state analizate.

Potrivit datelor Departamentului american al Apărării din luna martie, aproape 70.000 de militari americani se aflau în serviciu activ în Europa, mai mult de jumătate dintre ei fiind staționați în Germania.

Ministrul adjunct polonez al Apărării, Paweł Zalewski, le-a declarat parlamentarilor polonezi la începutul acestui an că efectivele totale ale trupelor americane permanente și rotaționale din Polonia se ridică la aproximativ 10.000 de militari.

El a precizat că cele câteva sute de militari americani permanenți din Polonia sunt desfășurați la baza navală de sprijin din Redzikowo, care deservește sistemul american anti-balistic naval; la cartierul general al Corpului 5 al Armatei SUA din Poznań, care coordonează forțele terestre americane desfășurate în Europa; precum și la o garnizoană militară care asigură sprijin logistic și infrastructură.

Polonia militează de ani de zile pentru creșterea numărului de trupe americane pe teritoriul său - indiferent de guvernul aflat la putere la Varșovia - considerând prezența acestora cea mai bună garanție împotriva unui posibil atac rusesc.

În afara Poloniei și României, doar Israelul și Coreea de Sud au înregistrat procente mari favorabile pentru baze militare americane. În Coreea de Sud, 41% dintre respondenți s-au declarat în favoare și 26,6% împotrivă, în timp ce în Israel 48,9% au fost favorabili și 27,7% s-au opus.

Coreea de Sud găzduiește aproximativ 28.000 de militari americani, în timp ce Israelul nu are baze americane pe teritoriul său, dar este un aliat apropiat al Statelor Unite.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA