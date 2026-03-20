România și Polonia - interes comun pentru întărirea în continuare a cooperării

Formatul București 9 (B9) și Trilaterala România–Polonia–Turcia contribuie la articularea unei perspective coerente a Flancului Estic în cadrul NATO, reiese din consultările bilaterale româno-polone pe teme de securitate.

Secretara de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a participat joi, 19 martie 2026, la Varșovia, la o rundă de consultări pe problematica de securitate cu omologul său polonez, Robert Kupiecki.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au evidențiat importanța consolidării Parteneriatului Strategic româno‑polon, fundamentat pe viziuni comune privind rolul complementar al NATO și al Uniunii Europene în menținerea securității europene și euro-atlantice, necesitatea unei posturi aliate de descurajare și apărare robuste pe întreg Flancul Estic și importanța relației transatlantice. Dialogul a confirmat interesul comun pentru întărirea în continuare a cooperării dintre România și Polonia, care rămâne esențială pentru menținerea priorităților regiunii în centrul agendei euroatlantice și pentru gestionarea eficientă a provocărilor de securitate generate de ”comportamentul agresiv al Federației Ruse”, potrivit unui comunicat MAE.

Cei doi demnitari au discutat despre situația de securitate la nivel internațional și regional, cu accent asupra evoluțiilor din Ucraina și asupra impactului pe care dinamica globală îl are asupra securității europene.

Ana Tinca și Robert Kupiecki au subliniat necesitatea menținerii sprijinului acordat Ucrainei pentru apărarea suveranității și integrității sale teritoriale, precum și importanța continuării asistenței pentru Republica Moldova, pentru consolidarea rezilienței și a capacității de a gestiona presiunile cu care se confruntă în actualul context regional.

În cadrul consultărilor a fost subliniată valoarea formatelor de cooperare co‑inițiate de cele două state, precum Formatul București 9 (B9) și Trilaterala România–Polonia–Turcia, care contribuie la ”articularea unei perspective coerente” a Flancului Estic în cadrul NATO.

De asemenea, discuțiile au vizat necesitatea continuării coordonării bilaterale în cadrul proceselor care vizează dezvoltarea capacităților de apărare în cadrul NATO și al UE și consolidarea rezilienței strategice împotriva amenințărilor hibride.