România și Slovacia, angajate în consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră

Premierul Ilie Bolojan și omologul slovac Robert Fico au discutat vineri la București teme legate de cooperarea bilaterală, cât și cele privind situația de securitate din regiune, inclusiv din perspectiva apartenenței comune la UE și NATO.

Ilie Bolojan a declarat că cele două țări trebuie să valorifice mai bine oportunitățile existente, inclusiv cele europene, pentru a dezvolta comerțul și investițiile reciproce.

”Ne dorim, de asemenea, ca regiunea noastră, Europa Centrală și de Est, să aibă o participare mai puternică prin companiile noastre în proiecte europene competitive, în special în domenii inovatoare”, a spus într-o conferință comună de presă premierul român.

El a accentuat importanța conectivității, atât în domeniul energiei, cât și al transporturilor:

”În energie, ne coordonăm ca să dezvoltăm mai repede legăturile de transport al energiei electrice între țările noastre și, de asemenea, colabărăm pentru scăderea prețurilor la energie. Conectivitatea rutieră dintre țările noastre va fi mai bună prin realizarea proiectului Via Carpathia, un coridor strategic care leagă nordul de sudul Europei, și este esențial să grăbim finalizarea lucrărilor”.

În domeniul apărării, România și Slovacia rămân angajate în consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră. O dovadă în acest sens este participarea militarilor români la Grupul de Luptă Multinațional NATO din Slovacia, a spus premierul.

Totodată, Bolojan s-a referit la oportunitățile în dezvoltarea de parteneriate tehnologice în industria de apărare, cei doi miniștri ai apărării stabilind un proiect comun în aceste sens.

Premierul slovac a spus că miniștrii apărării au făcut schimb de opinii și de informații privind modalitățile de colaborare, inclusiv în cadrul programului SAFE.

Nu ne lasă UE să lucrăm

Eurosceptic și prorus, premierul Slovaciei, Robert Fico, s-a văitat că agenda Uniunii Europene este ”atât de grea și atât de solicitantă și ne perturbă atât de mult, încât nu mai avem timp pentru relațiile bilaterale și din cauza asta pierdem oportunități extrem de mari”.

”Nu avem timp pentru noi, pentru că o mare parte a atenției noastre se concentrează pe Bruxelles pentru teme care ne blochează și nu ne dau timp să ne dedicăm proiectelor bilaterale”.

El a mai spus că cele două țări trebuie să se concentreze pe lupta pentru interesele comune în cadrul Uniunii Europene.

Fico s-a referit la prețul energiei electrice, precizând că nu este foarte sigur de poziția Comisiei Europene față de acest aspect:

”Cel mai urgent subiect este prețul energiei electrice, așa că aștept să vină Comisia cu o propunere urgentă. Împreună cu România, putem exercita o presiune mult mai mare la nivelul Uniunii Europene pentru ca propunerile să vină cât mai repede, să fie cât mai concrete”.

Fico și Bolojan au stabilit că, în principiu, cel mai simplu pas este reformarea sistemului ETS - al certificatelor de emisii care influențează prețul energiei electrice.