România susține inițiativele Guvernului R. Moldova menite să sprijine convergența cu Transnistria

Secretara de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca a subliniat importanța inițiativelor socio‑economice promovate de R. Moldova, menite să sprijine convergența celor două maluri ale Nistrului, într-o întâlnire cu un oficial OSCE.

Ana Tinca l-a primit marți pe ambasadorul Thomas Lenk, Reprezentant Special al Președinției-în-Exercițiu a OSCE, deținută de Elveția, pentru procesul de reglementare transnistreană.

În cadrul discuțiilor, Ana Tinca a reiterat poziția constantă și principială a României privind susținerea unei "soluții cuprinzătoare, pașnice și durabile pentru dosarul transnistrean, în deplin acord cu suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute internațional și fără afectarea parcursului său european".

Demnitarul român a salutat abordarea "deschisă, echilibrată și constructivă a autorităților de la Chișinău în gestionarea temelor complexe ale procesului de reglementare, inclusiv în actualul context regional extrem de dificil".

Ea a evidențiat, totodată, importanța inițiativelor socio‑economice promovate de Guvernul Republicii Moldova, menite să sprijine convergența celor două maluri ale Nistrului, potrivit unui comunicat MAE.

În acest sens, Tinca a subliniat relevanța menținerii dialogului în formatul „1+1” între Chișinău și Tiraspol, un mecanism viabil și eficient de comunicare și coordonare, care poate permite obținerea de progrese concrete în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Ana Tinca a reafirmat atenția deosebită acordată de România situației drepturilor omului și a libertăților fundamentale în regiunea transnistreană, evocând și rolul OSCE în acest domeniu.

Ea a evidențiat, în mod special, preocuparea constantă a părții române față de situația unităților de învățământ cu predare în limba română din regiune, care continuă să funcționeze în condiții dificile.