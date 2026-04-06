România, vizată de războiul informațional al Rusiei și în domeniul medicinei

Președintele Nicușor Dan susține că "suntem într-un război informațional", iar Rusia duce împotriva României, împotriva țărilor europene și a câtorva țări occidentale un război informațional inclusiv în medicină.

"Și nu e suficient ca fiecare dintre noi să ne facem jobul, din păcate. Trebuie să intervenim activ în acest război informațional, astfel încât opinia profesionistului și credibilitatea profesionistului să vină în această dezbatere. Pentru că una e un om care a făcut 10 ani de școală în medicină, și după aceea s-a dus la congrese, s-a perfecționat continuu, și alta e unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care o să vedem că a provocat tragedii pentru că oamenii nu s-au informat suficient", a spus președintele după vizita la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.

Președintele a transmis și că "e important să spunem oamenilor că se întâmplă și lucruri bune în România, pentru că suntem sub un bombardament informațional în care totul pare o tragedie și nimic nu merge în țara asta".

"Bineînțeles că sunt lucruri care nu merg și le vom spune de multe ori, dar sunt și lucruri care se întâmplă”, a afirmat Nicușor Dan.





