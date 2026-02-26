Căutare

Românii îi depășesc și pe unguri când vine vorba de aprecierea lui Trump

Un sondaj Gallup arată că 51% dintre români au o opinie "foarte favorabilă" sau "întrucâtva favorabilă" despre Donald Trump.

Doar 43% dintre unguri au o părere "foarte favorabilă" sau "întrucâtva favorabilă" despre președintele SUA.

35% dintre cehi și 30% dintre slovaci au o opinie "foarte favorabilă" sau "întrucâtva favorabilă".

În Polonia, nivelul de susținere al președintelui american e de 26%, iar în Bulgaria de 21%.

În nordul Europei, popularitatea lui Trump este mult mai mică - 22% în Letonia și Lituania, și 15% în Finlanda.

Am luat din sondajul Gallup de luna aceasta doar datele pentru cele nouă state din proiectul EastFlank.ru.

26 Feb 2026 - 16:15 actualizat: 26 Feb 2026 - 16:18
Redacția Eastern Flank

