Rumen Petkov: Guvernul interimar a făcut să eșueze Strategia Dunării. Ce face România?

Experți din Ruse solicită proiecte urgente de infrastructură de-a lungul fluviului, scrie Dinav Most.

Experți și politicieni critică aspru lipsa inițiativei statului bulgar în primele cinci luni ale Președinției bulgare a Strategiei Dunării, relatează KIS 13 TV. În timpul unei reuniuni desfășurate la Ruse, dedicate dezvoltării regiunilor riverane, participanții au vorbit de o întârziere semnificativă privind prioritățile cheie - cum ar fi coeziunea socio-economică, conectivitate în transport și sustenabilitatea demografică -, făcând apel la acțiuni imediate din partea ministerelor.

Oportunități de finanțare ratate

Principala critică la adresa guvernului interimar este lipsa unor propuneri pregătite la scară largă cu care Bulgaria să își poată proteja interesele și să atragă finanțare europeană.

„Ceea ce trebuie făcut imediat este să pregătim proiecte serioase prin care să se solicite finanțare. Proiecte care ar aduce beneficii atât părții bulgare, cât și tuturor celorlalte țări din Strategie. Ceva ce am ratat. Acesta este un fel de eșec și, ca să spunem blând, neglijență din partea guvernului interimar, care, de fapt, a prins începutul Președinției”, a declarat expertul Gheorghi Stamboliev, adăugând că statul mai are la dispoziție o jumătate de an pentru a compensa întârzierea.

Colapsul infrastructurii de-a lungul fluviului

În timpul discuției, s-a subliniat faptul că proiectele de pe partea bulgară din ultimii ani au fost extrem de fragmentate și lipsite de o viziune centralizată. Participanții au atras atenția asupra diferențelor drastice în dezvoltarea cursului fluviului în Bulgaria și în alte țări europene.

„În primul rând, începem cu o propunere de unificare a infrastructurii în diferitele țări, deoarece putem observa că între ceea ce este în Europa Centrală și ceea ce este în parea bulgară, există o diferență uriașă. Suntem serios în urmă în ceea ce privește infrastructura”, a fost categoric Stamboliev.

El a subliniat nevoia revitalizării orașelor riverane, cum ar fi Ruse, Vidin, Sviștov, Tutrakan și Silistra, unde transportul maritim și construcțiile navale sunt în declin.

Modelul românesc ca exemplu

Președintele partidului ABV, Rumen Petkov, prezent la forum, a confirmat teza despre potențialul neexploatat al Bulgariei în comparație cu țările vecine.

„Pe malul de vizavi, România a construit un număr extrem de mare de obiective turistice mici și a implementat această problemă a conectivității ca politică de stat în cadrul Strategiei Dunării. Din păcate, guvernul bulgar interimar a dezamăgit, iar acum va trebui să depunem eforturi imense nu doar pentru a restabili autoritatea Bulgariei, ci și pentru a putea fi participanți activi la proiectarea următoarei perioade de timp”, a declarat Rumen Petkov.

Toate propunerile și proiectele generate în urma întâlnirii de la Ruse vor fi supuse oficial spre examinare ministrului Dezvoltării Regionale.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA