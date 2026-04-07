Rusia a atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropiere de Tulcea

Forțele Federației Ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea, a anunțat Ministerul român al Apărării.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliție aeriană au decolat miercuri dimineața de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziții de tragere.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 3:44, un mesaj RO-ALERT.

”Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național”, potrivit comunicatului MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 5:10.

Este a doua alertă de săptămâna aceasta, după ce forțele Federației Ruse au executat în noaptea de luni spre marți o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național.