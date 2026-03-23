Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a apărat marți Guvernul lui Orban, în contextul unor presupuse scurgeri de informații referitoare la conversații telefonice care l-au implicat pe ministrul ungar de externe.

După ce inițial a negat, ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a confirmat că îl contactează în mod regulat pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor UE, în urma unor informații potrivit cărora există o comunicare de rutină cu omologul rus în timpul pauzelor din cadrul întâlnirilor de la Bruxelles. Szijjártó a declarat că discuțiile cu alți parteneri sunt esența diplomației.

La un eveniment electoral de la Keszthelz, Szijjártó a confirmat apelurile, argumentând că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează în mod direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara blocului comunitar.



"Da, aceste probleme trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Nu vorbesc doar cu ministrul rus de externe, ci și cu cei americani, turci, israelieni, sârbi și alții înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó.



"Ceea ce spun poate suna dur, dar diplomația înseamnă să vorbești cu liderii altor țări”, a adăugat el.



Ministrul de externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, este acuzat că ar fi furnizat informații Rusiei.

"Trebuie, în primul rând, să recunoaștem meritele liderilor săi (ai Ungariei - n.r.), care au declarat sincer de-a lungul anilor că nu urmează directivele Rusiei sau ale nimănui altcuiva, că apără interesele țării lor și acționează în interesul superior al poporului lor", a declarat Zaharova pentru TASS.

Potrivit oficialului rus, aceasta este tendința opusă față de cea observată în restul Uniunii Europene, unde "oamenii nu sunt de obicei luați în considerare, ci mai degrabă interesele anumitor grupuri de elită", susține ea.

"Se prezintă ca aliați și mențin o pseudo-unitate notorie, dar, în realitate, se spionează unii pe alții", a adăugat ea, comentând scurgerile de informații, informează EFE, preluată de Agerpres.

Comisia Europeană și-a exprimat luni "profunda îngrijorare" cu privire la un raport al Washington Post care sugerează că Ungaria divulgă date sensibile Moscovei de ani de zile, notează La Libre Belgique. Conform acestui articol, ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, folosește în mod regulat pauzele din timpul întâlnirilor dintre oficialii UE de la Bruxelles pentru a-l suna pe omologul său rus, Serghei Lavrov, și a-l ține la curent în timp real cu privire la discuții.

Urmare a acestor apeluri, "de ani de zile, Rusia este prezentă practic la fiecare reuniune a Uniunii Europene", afirmă ziarul american, citând o sursă anonimă.

Această informație a stârnit o reacție puternică la Bruxelles, unde mulți oficiali sunt foarte indignați după summitul de joia trecută, în timpul căruia Ungaria a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

UE cere "clarificări"

Comisia așteaptă de la guvernul ungar să "furnizeze clarificările necesare", a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper.

"O relație de încredere între statele membre, precum și între acestea și instituții, este fundamentală pentru buna funcționare a UE", a afirmat ea.

Aceste acuzații au fost, de asemenea, calificate drept "foarte grave" de către Berlin.

"Discuțiile din cadrul UE, inclusiv între miniștrii de externe ai Uniunii, sunt confidențiale", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe.

Peter Szijjarto a negat aceste informații, calificându-le drept "fake news".

În timp ce desfășoară campania electorală pentru realegerea sa, premierul Viktor Orban a denunțat un "atac grav" împotriva Ungariei, menționând, fără dovezi, interceptarea convorbirilor ministrului său.

Orban, singuratic

Această situație complică și mai mult relațiile deja foarte tensionate dintre UE și Budapesta.

De câțiva ani, prim-ministrul ungar pune la încercare nervii multor lideri, blocând ajutorul acordat Ucrainei și călătorind la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. În privat și public, oficialii europeni nu își mai ascund exasperarea față de lider.

Foarte indignați la finalul unui summit european de la Bruxelles, aceștia au denunțat în unanimitate abordarea de lup singuratic a lui Viktor Orban, care continuă să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Și acum toți așteaptă rezultatul alegerilor ungare, programate pentru 12 aprilie.Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că articolul din Washington Post "nu ar trebui să surprindă pe nimeni".

"Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar atunci când este absolut necesar și spun doar ceea ce este strict necesar", a declarat el pe contul său X.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA